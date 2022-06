“Me lo ha fatto dopo Sanremo”. Blanco, l’accusa della ex fidanzata: “L’ho scoperto così”

Blanco continua ad essere il protagonista delle riviste gossip. Prima a causa di un presunto allontanamento dal suo amico Mahmood. Adesso invece il suo nome è rimbalzato sul web per via di un’intervista della sua ex fidanzata. Giulia Lisioli al settimanale Di Più ha rivelato i retroscena della rottura con la star confessando il tradimento di lui dopo Sanremo 2022.

Blanco, Giulia Lisioli confessa il tradimento di lui

Blanco l’ha tradita dopo Sanremo. Giulia rivela i dettagli dell’accaduto: “Ho scoperto che Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima”. Come molti sicuramente ricorderanno, la ragazza in questione era Martina Valdes, che secondo gli ultimi rumors sembra essere l’attuale compagna del cantante.

Dopo l’amara scoperta, a distanza di qualche mese Giulia e Blanco si sono rivisti: “Mi ha detto che ci teneva ancora tantissimo a me. Ha sbagliato, forse era in un momento difficile, aveva tanto stress addosso. Ma io non ho sbagliato niente, l’ho amato, supportato e sopportato: dall’inizio a Sanremo […]. Per stare dietro a lui spesso mi trascuravo. Forse è stato questo il mio errore ma ero sicura del suo amore. Mettevo davanti a tutto le esigenze di Riccardo, io venivo dopo e mi sembrava giusto così”.

