“Ho una grave malattia”. Giovanni Allevi, annuncio choc sui social: “Devo fermarmi”

Giovanni Allevi ha un tumore. La notizia choc è stata annunciata dallo stesso compositore, che ha deciso di affidare le sue parole al profilo Instagram. Ovviamente tutti i suoi fan sono rimasti sconvolti da questa notizia, arrivata in maniera inaspettata. Come foto ha scelto una partitura, in cui si vedono unicamente le sue mani che suonano. Il pianista ha lasciato dunque tutti di sasso, che mai si sarebbero aspettati di iniziare questo sabato 18 giugno con una comunicazione così drammatica.

Giovanni Allevi ha un tumore e lo ha riferito senza alcuna censura ai suoi ammiratori. Proprio del cancro era tornato a parlare invece Fedez nei giorni scorsi: “Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte. Non essere ricordato dai miei figli. Oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento”.





Giovanni Allevi ha un tumore: l’annuncio sui social

Giovanni Allevi ha un tumore e lo ha comunicato così su Instagram: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni ❤️”. Quindi, dovrà momentaneamente assentarsi dalle scene musicali.

Immediatamente è stato travolto dall’affetto dei suoi fan, che hanno scritto sotto il post di Giovanni Allevi: “Un abbraccio piano piano ma fortissimo”, “Sei un guerriero”, “Tesoro, ti aspettiamo, curati con fiducia”, “Sono con te, meraviglioso guerriero. Siamo tutti con te”. E altri ancora: “Anche se lontano dal palco siamo tutti vicini a te”, “Coraggio, andrà bene, ne sono sicura”, “Un grande, grandissimo in bocca al lupo. Sii forte come sempre”, “Caro Giovanni, non ti devi perdonare di nulla”.

Giovanni Allevi è un pianista, compositore e scrittore italiano. Lui è sposato e ha avuto anche due figli. Nella sua carriera ha avuto nel 2011 un’onorificenza ed è diventato cavaliere al merito della Repubblica Italiana su proposta della presidenza del Consiglio dei Ministri. Ora questa dura battaglia, che tutti sperano che possa superare il prima possibile.

