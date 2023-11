Lutto nella musica, il famoso cantante muore a 47 anni di cancro. L’artista aveva rivelato nel luglio 2022 che gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata, che stava combattendo da diversi anni ed era seguito da specialisti. “È stato un guerriero esemplare nell’affrontare questa malattia e un modello per tutti noi. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno mostrato affetto durante i nostri ultimi spettacoli; siamo stati commossi dal vostro sostegno”, si legge nel messaggio dei membri della band in cui suonava l’artista.

Anche l’etichetta discografica La Tribu ha annunciato la morte del cantante, definendo il cantante un “uomo integro, generoso e leale”. Il 28 febbraio 2023, la moglie dell’artista, ha annunciato su Facebook che i suoi trattamenti di chemioterapia non stavano più funzionando e che l’uomo avrebbe iniziato un altro trattamento dopo una ricaduta a marzo. Ha continuato ad accompagnare la band sul palco, nonostante i trattamenti di chemioterapia.





La scorsa estate il gruppo ha deciso di cancellare diverse date, prima di rimandare tutti gli spettacoli previsti per l’autunno. “Ho deciso di ascoltarvi e di ascoltare anche me stesso. Di prendermi una pausa”, ha detto l’artista ai fan in un video su Instagram alla fine di settembre. “Non siamo ancora morti, non siamo morti, ci stiamo lavorando”, ha aggiunto con un sorriso.

Parliamo di Karl Tremblay, cantante del popolare gruppo folk rock del Quebec Les Cowboy Fringants. I membri del gruppo hanno annunciato la morte di Tremblay su Instagram e Facebook, esprimendo “una tristezza indescrivibile”. A luglio, il gruppo ha offerto uno storico concerto di beneficenza al Festival d’été di Quebec City, davanti a una folla di 90.000 fan sulla Plains of Abraham.

Rest in Peace Karl Tremblay of Les Cowboys Fringants who has died of prostate cancer. pic.twitter.com/XwlaQQWY8L — Iyan Velji (@IyanVelji) November 16, 2023

Le chanteur des Cowboys fringants, Karl Tremblay, est décédé à l'âge de 47 ans.



Retour sur sa vie et sa carrière avec Nabi-Alexandre Chartier au #TJ18h pic.twitter.com/bbHuLU7uuq — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) November 15, 2023

Hommage à Karl Tremblay des Cowboys Fringants devant le Vieux palais de L’Assomption. pic.twitter.com/oVC15lQlnM — Mathieu Papillon (@MathieuPapillon) November 16, 2023

Nonostante le sfide di quest’anno, il gruppo è stato nominato Gruppo dell’anno al gala dell’ADISQ. Tremblay non era presente. Nato a Montreal il 28 ottobre 1976, Tremblay ha incontrato il chitarrista Pauzé nel suo scantinato, quando i due giocavano a hockey nella categoria Junior B a Repentigny. Hanno formato la band nel 1995 con la violinista Lépine, che in seguito avrebbe sposato Tremblay.

