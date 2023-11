Lutto nel mondo della musica. Il cantautore è morto a soli 36 anni. Alcuni mesi fa era stato colpito dalla leucemia, purtroppo in una forma particolarmente aggressiva. L’artista si era sottoposto anche a trapianto di midollo osseo, ma ieri, sabato 11 novembre, si è spento nell’ospedale di Padova dove era ricoverato dopo una delicata operazione.

Nonostante la malattia l’artista è riuscito a pubblicare il suo ultimo album “Esagerato” direttamente dall’ospedale. Lui stesso, lo scorso primo novembre, ha commentato: “Non mi aspettavo di pubblicare un album dall’ospedale ma la vita é davvero strana! Questo é un album a cui tengo particolarmente e voglio dedicarlo a voi che mi siete stati vicini durante tutto il mio percorso. Grandi! Vi abbraccio forte”.

Chi era Michele Cristoforetti, la carriera e i concerti di Vasco Rossi

Michele Cristoforetti era nato ad Avio il 14 gennaio 1987 e aveva iniziato la sua carriera nel 2005 in una band formata da amici rinominata qualche anno dopo Kascade. In seguito ha intrapreso la carriera da solista ottenendo grande successo. Oltre 500 i concerti tenuti e cinque tournée. Le dediche a personaggi come Fabrizio De André e l’ex velista e produttore televisivo Chico Forti detenuto negli Stati Uniti. L’anno scorso era stato ospite al live box di Casa Sanremo dove aveva cantato il suo brano “Notti”. Ha vinto il contest Euregio Rock e ha aperto i concerti di Vasco Rossi a Trento, Ancona e Milano.

In uno dei suoi ultimi post Michele aveva scritto: “Nonostante la sfida della malattia, ho dedicato tempo e tutta la mia energia per completare questo nuovo album. Il 31 affronterò quella del trapianto di midollo. Il sostegno e l’affetto di tutti voi sono stati la mia forza durante questo percorso difficile, vi son davvero grato per il vostro amore e supporto”.

“Oggi non è proprio un buongiorno, oggi il mondo non ha la stessa luce, perché da ieri chi brillava non c’è più… – si legge nell’ultimo post del suo profilo Instagram – Purtroppo ieri Michele è andato via, forse la sua energia serviva da un’altra parte. Il suo sorriso, la sua tenacia, la sua determinazione e la sua voce resteranno per sempre nelle sue opere e nei cuori di tutti. Quindi ciao Michi, insegnaci ad essere senza paura come solo tu sai essere💙”. I funerali si celebreranno martedì 14 novembre alle 11 presso la chiesa “Sacro Cuore di Gesù” di Padova.

