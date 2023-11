“Ma una doccia ogni tanto?“. Con questa battutaccia all’indirizzo di un popolare cantautore italiano Morgan è tornato a far discutere. Il musicista ci ha ormai abituato alle sue uscite sferzanti, alle polemiche e a veri e propri casi mediatici come quando pochi giorni fa se l’è presa con il pezzo cantato da Annalisa “Bellissima“. Il giudice di X Factor, subito dopo l’esibizione di Matteo Alieno, della squadra di Ambra, ha tuonato: “Tu potresti cantare di tutto, invece hai cantato un pezzo che io manco conosco, che mi sembra di una banalità incredibile.

“Non mi sembra niente di che, dal punto di vista armonico non esiste. Lui potrebbe fare ‘La donna cannone’ di De Gregori, che è sto pezzo? Io vivo fuori dal mondo, sono vecchio, sono già morto, sono morto da secoli. Tu sei talmente bravo che hai dato una nobiltà incredibile ad un pezzo che io non avrei assolutamente considerato se non fosse per te e per Ambra, quindi vi ringrazio. Sembrava un pezzo nobile”. Parole alle quali ha risposto pure l’autore del brano Davide Simonetta: “Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido”. Ora Morgan ha lanciato una frecciata ad un altro cantante.

Morgan attacca Calcutta: pioggia di critiche

Come riporta Libero Quotidiano Morgan dopo aver preso di mira Ambra Angiolini, Annalisa e Dargen D’Amico, ha pesantemente attaccato il cantautore di Latina Calcutta, nome d’arte di Edoardo D’Erme. Dopo cinque di anni di silenzio l’autore di brani di successo come Frosinone, Pesto, Paracetamolo e tanti altri diventati veri pezzi di culto tra giovani e meno giovani è uscito con un nuovo album, “Relax”.

Il lavoro è stato acclamato non solo dai fan ma anche dalla critica e c’è addirittura chi lo paragona a Lucio Battisti di fine anni ’70. Si scomodano i “santi” per il capofila della cosiddetta nuova “scuola romana” dell’altrettanto cosiddetto it-pop degli anni Dieci. Calcutta, in ogni caso, è noto per il suo carattere introverso e per la rarità delle sue interviste. Fiorello, però, è riuscito a portarlo a “Viva Rai2” per un mini concerto sul tetto.

🎶 Ma che ne so, ma che ne so di te?

Della tua loneliness 🎶#Calcutta LIVE con "Loneliness" sul tetto di via Asiago ora su #RaiRadio2. Guarda sul canale 202 del DTT e https://t.co/4PjTxkeUgo pic.twitter.com/ZS5ScEqRTr — Rai Radio2 (@RaiRadio2) November 3, 2023

Ebbene Morgan non ha commentato la performance musicale, ma un altro aspetto. Con un commento sul video Instagram ha scritto: “Ma una doccia ogni tanto?“. Subito i fan di Calcutta si sono scatentati contro il musicita e giudice di X Factor che ancora una volta è riuscito a far arrabbiare davvero tante persone con una ‘semplice’ quanto odiosa frase. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio a quanto pare…

