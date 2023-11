Momento importante per Celine Dion, dopo la brutta notizia legata alla sua malattia. Come ricorderete, la grande cantante era letteralmente sparita dalla circolazione a causa di condizioni di salute precarie. E in pubblico non si faceva vedere da circa tre anni, anche se ora ha deciso di osare e di mostrarsi in un modo molto particolare. Tutto è stato possibile osservarlo sul suo profilo Instagram ufficiale, dove sono apparse delle istantanee.

Celine Dion ha dovuto fare i conti con una brutta malattia, ma adesso ha voluto compiere un passo fondamentale che è stato subito apprezzato dai suoi innumerevoli fan. Si è in qualche modo scoperto quale sia il suo attuale stato fisico nonché il suo umore. Durante la scorsa estate aveva rotto il silenzio una persona vicina a lei, che aveva raccontato di problematiche di salute di non poco conto, con le quali la 55enne era costretta a convivere.

Celine Dion e la sua malattia, torna a farsi vedere dopo 3 anni

A proposito di Celine Dion e della sua malattia, in particolare parliamo della sindrome della persona rigida, questa fonte vicina alla cantante aveva rivelato: “Ha difficoltà a camminare ed è in balia di forti tremori che provocano spasmi. La sua schiena è diventata curva e i suoi spasmi muscolari sono, a volte, insopportabili”. Tutti i suoi concerti fino all’anno prossimo sono stati cancellati e quindi c’era tanta paura nei fan. Ma ora ecco il sospiro di sollievo.

Dion si è fatta rivedere dopo una partita di hockey sul ghiaccio insieme ai figli René-Charles, Eddy e Nelson nonché al capo della comunicazione dei Montreal Canadiens, Chantal Machabée. Questo il suo messaggio lasciato sui social: “Io e i miei figli ci siamo divertiti molto a incontrare i Montreal Canadians dopo la loro partita di hockey contro i Las Vegas Golden Knights lunedì sera. Hanno giocato così bene, che partita!!! Grazie per averci incontrato dopo la partita, ragazzi! È stato memorabile per tutti noi. Buona stagione a tutti”.

Nelle immagini Celine Dion era in piedi e aveva un umore più che buono. In tutte le foto è presente infatti un bel sorriso, il quale fa immaginare che stia certamente meglio dal punto di vista psicofisico. E si attendono ora altri aggiornamenti ancora più incoraggianti sulla sua sindrome.