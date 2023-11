Lutto nella musica, il cantante morto dopo il morso di un ragno. Il giovane di 28 anni ha iniziato ad avere dei terribili sintomi il 31 ottobre. È a quel punto che l’artista ha iniziato il suo lento declino verso la morte, dovuta a complicazioni del morso dell’aracnide. La moglie del cantante ha dichiarato ad una emittente locale che anche la figliastra di 18 anni è stata morsa da un ragno ed è attualmente ricoverata in ospedale in condizioni stabili. L’uomo ha accusato un affaticamento del corpo e che il colore del livido sul viso ha iniziato a cambiare a causa del morso.

Il cantante 28enne è morto lunedì in un ospedale di Miranorte, sei giorni dopo essere stato morso al volto da un ragno nella sua casa. L’uomo sembra aver sviluppato reazioni allergiche nel corso della settimana successiva al morso e si è recato in ospedale dove è stato curato e dimesso venerdì. “Lo stesso giorno (31 ottobre) ha avvertito debolezza nel corpo e il viso ha iniziato a scurirsi – ha fatto sapere la moglie – Si è recato in ospedale ed è stato ricoverato all’ospedale generale questa domenica”.





Lutto nella musica, il cantante morto dopo il morso di un ragno

Parliamo del cantante brasiliano Darlyn Morais. L’uomo come dicevamo è deceduto lunedì per le complicazioni dovute al morso di un ragno sul viso. Morais si era immerso nel mondo della musica all’età di 15 anni e cantava il forró, un genere musicale popolare nel nord-est del Brasile che si basa su una combinazione di fisarmonica, zabumba e triangolo metallico.

La sua piccola band di tre elementi comprendeva il fratello e un amico. L’artista aveva in programma di registrare un concerto nel gennaio 2024 che sarebbe stato pubblicato in dvd. Il gruppo si esibiva regolarmente nello stato di Tocantins e veniva scritturato anche nei vicini stati di Goiás, Maranhão e Pará.

“Era sempre circondato da amici e per lui era sempre un motivo di festa”, ha raccontato a G1 la cugina Wesleya Silva. “Era sempre molto felice e sorridente con tutti quelli che lo circondavano. Aveva un cuore gigantesco, aiutava sempre le persone intorno a lui”, ha concluso. Morais, era papà di una bambina di sei anni e un bambino di un anno.

