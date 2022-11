Lutto nel mondo della musica per la scomparsa della cantante Irene Cara, morta a 63 anni. La notizia è stata confermata dalla sua assistente Judith A. Moose, senza però dichiarare le cause del decesso dell’artista, nota per aver interpretato brani da Oscar come Fame e Flashdance.

“Questo è assolutamente la parte peggiore del gestire un account pubblico. Non posso credere di aver dovuto scrivere questa cosa, figuriamoci diffondere la notizia. Vi chiedo per favore di condividere i vostri ricordi o i pensieri su Irene, io li leggerò uno per uno e so che lei sorriderà dal cielo”, ha scritto in un comunicato stampa l’assistente di Irena Cara.

Irene Cara, morta a 63 anni la cantante di What a feeling

Irene Cara è morta nella sua casa della Florida e 63 anni. La causa del decesso non è stata resa nota. “È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara. La famiglia di Irene ha chiesto privacy mentre elaborano il loro dolore. Era un’anima meravigliosamente dotata, la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film”, ha scritto Judith A. Moose.

Nata nel Bronx, Cara aveva origini africane, cubane e portoricane e un talento naturale. Il suo primo album, infatti, è stato pubblicato quando aveva solo nove anni. Il grande successo è arrivato con la serie Love of Life. Irene Cara era anche attrice ed è stata la Coco Hernandez in Saranno Famosi (Fame). Nel film canta Fame, che vince l’Oscar per la miglior canzone.

Un altro Oscar per Irene Cara arriva tre anni dopo, nel 1983, quando per Flashdance canta il brano di successo What a Feeling, incisa con Giorgio Moroder. Il brano faceva da sottofondo l’indimenticabile scena dell’audizione di Jennifer Beals. La cantante e attrice era nata New York nel 1959.