Lutto nel mondo della musica. È morto il famoso cantante pop britannico Vince Hill. L’uomo raggiunse la seconda posizione nelle classifiche britanniche nel 1967 con una cover della canzone “Edelweiss” di “The Sound of Music”. L’uomo è morto all’età di 89 anni, pacificamente nella sua casa di Henley-on-Thames, nell’Oxfordshire, sabato.A renderlo noto una dichiarazione sul suo sito web. Aveva lavorato con i protagonisti del mondo dello spettacolo tra cui Dame Barbara Windsor, Dame Vera Lynn, Tony Christie e Cilla Black. “Vince ha creato un’eredità musicale … Lui e le sue melodie rimarranno per sempre nei nostri cuori”, si legge sul sito.

>> Musica italiana in lutto, l’artista è morto a 37 anni. La sua storia di coraggio aveva commosso tutta l’Italia

“Unico nel suo genere, era una persona meravigliosa amata universalmente”, scrivono ancora sul suo sito. Nel messaggio era anche specificato che la famiglia vorrebbe venisse rispettata la propria privacy. Nato a Coventry nel 1934, Hill iniziò a cantare da adolescente e pubblicò il suo album di debutto, The Rivers Run Dry, nel maggio 1962. Anche i suoi successivi dischi, Edelweiss del 1967 e That Loving Feeling del 1978, si piazzarono bene nelle classifiche.





Lutto nel mondo della musica: è morto Vince Hill

Hill ha avuto anche successi con I brani “Take Me to Your Heart Again”, “Roses of Piccardy”, “Love Letters in the Sand” e “Importance of Your Love” negli anni ’60 e ’70. Johnny Mans, che ha prodotto e promosso gli spettacoli dal vivo di Hill, ha dichiarato all’agenzia di stampa PA di essere tanto triste per la morte dell’amico. Racconta: “Torniamo ai primi anni ’70, quando ci siamo incontrati per la prima volta al ristorante Barn Cabaret a Braintree”.

E ancora: “Nel corso degli anni ho presentato i suoi numerosi tour teatrali e l’ho sempre trovato un vero gentiluomo e un incredibile professionista, con una voce superba. Sia Vince che sua moglie Annie sono diventati amici intimi per me e la mia famiglia e mancherà a tutti quelli che lo conoscevano. Era una stella tra gli uomini”, racconta l’uomo.

Vince Hill ha pubblicato 25 album in studio, si è esibito alla Sydney Opera House, alla Royal Albert Hall di Londra e al London Palladium ed è stato anche presentatore televisivo e radiofonico. Nel settembre 2016, la moglie di Hill, Annie, è morta per una malattia polmonare degenerativa dopo oltre 50 anni di matrimonio. La coppia aveva precedentemente perso il figlio, Athol, nel 2014.

Leggi anche: “Il dolore più grande”. Francesco De Gregori colpito da un gravissimo lutto