Una terribile notizia ha sconvolto la giornata del 21 luglio di Francesco De Gregori. Un grave lutto lo ha infatti colpito nelle scorse ore ed inevitabilmente ha anche annullato un impegno lavorativo, che aveva in programma il 22 luglio. Si trattava nello specifico di un concerto a Forte dei Marmi, a Villa Bertelli, insieme a Francesco Venditti, ora rinviato al 18 agosto. Ma questa bruttissima perdita lo ha fatto adesso sprofondare in una tristezza, difficile da spiegare solo a parole.

Già nelle scorse ore il portale Dagospia aveva preannunciato che ci fossero dei problemi di natura personale per Francesco De Gregori, poi col passare del tempo si è scoperto che invece si trattava di un grave lutto familiare. La situazione clinica di una persona a lui molto cara è peggiorata repentinamente in questi giorni, fino a culminare con la morte. Un dolore devastante per il cantautore 72enne, originario della capitale Roma.

Francesco De Gregori colpito da un grave lutto familiare

Al momento Francesco De Gregori non ha commentato la notizia relativa al grave lutto, infatti è chiuso nel suo silenzio e nella sua sofferenza. Per lui ha rappresentato una delle figure più preziose della sua vita privata e dirle addio non è certamente semplice. A quanto pare il decesso di questa persona, alla quale le voleva un bene smisurato e che è stato confermato dall’agenzia di stampa AdnKronos tramite l’entourage dell’artista, è sopraggiunto a causa di una malattia incurabile.

A perdere la vita è stata la moglie di De Gregori, Alessandra Chicca Gobbi, morta all’età di 71 anni dopo aver lottato fino all’ultimo contro una orribile patologia. Come riferito subito dopo il decesso della donna, i suoi funerali saranno celebrati nella giornata di sabato 22 luglio a Roma. Il loro matrimonio durava sin dal lontano 10 marco 1978. Dall’unione tra i due sono anche nati i figli gemelli Marco e Federico, che ora hanno dovuto fare i conti con la dolorosissima morte della madre.

Come riportato dal sito Fanpage, De Gregori e la sua amata coniuge erano gestori insieme di un’impresa agricola dedita alla produzione di olio d’oliva, situata in Umbria nel comune di Sant’Angelo in Spella, nel perugino.