Lutto per il cantante ex della boy band famosa tra gli anni Novanta e Duemila. Il fratello è morto ieri in un incidente d’auto mentre viaggiava con la moglie per vedere il figlio giocare a calcio. L’uomo ha subito ferite mortali mentre viaggiava intorno alle 15:35 con sua moglie sulla N5 vicino a Swinford, Co Mayo, su un tratto di strada noto come punto nero per gli incidenti.

I due stavano guidando per vedere il figlio Ruairí, 27 anni, giocare per il Cork City in una partita di Premier League con lo Sligo Rovers, quando la loro auto si è scontrata con un altro veicolo. Il conducente dell’altro veicolo è stato ricoverato in ferite gravi condizioni mentre Ann Marie, un’insegnante di scuola secondaria, è al Mayo University Hospital ma le sue condizioni non preoccupano.

Ronan Keating, morto il fratello maggiore

Ciaran Keating, che aveva circa 50 anni e veniva da Louisburgh, in Irlanda, era il fratello maggiore della star di Boyzone e conduttore di One Show Ronan. Il figlio di CIaran Keating, Ruairí, ha iniziato la partita per il Cork contro lo Sligo Rovers, ma i genitori non sono mai arrivati perché coinvolti nell’incidente stradale, avvenuto 24 ore prima del 28° compleanno dell’attaccante che ha giocato per le squadre irlandesi Sligo Rovers e Galway United e per gli inglesi del Torquay United.

In una dichiarazione il Cork City FC ha dichiarato: “Tutti al Cork City FC sono profondamente addolorati per la scomparsa di Ciaran Keating, padre del nostro giocatore Ruairí Keating. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze a Ruairí e all’intera famiglia Keating in questo momento difficile. Che riposi in pace. Chiediamo che la privacy della famiglia sia rispettata in questo momento difficile. L’organizzazione del funerale sarà confermata a tempo debito”.

Ronan Keating è il più giovane di cinque figli con una sorella, Linda, e tre fratelli: Ciarán, Gerard e Gary. Il loro papà Gary era un camionista e sua madre Marie era una parrucchiera. Ronan Keating è salito alla ribalta negli anni ’90 come membro della boyband irlandese Boyzone per poi intraprendere una carriera da solista. Tra i suoi brani più famosi When You Say Nothing at All, singolo pubblicato il 16 giugno 1999 come primo estratto dal primo album in studio Ronan e colonna sonora del film Notting Hill.