Un’altra tragedia, un altro giovanissimo che perde la vita. Aveva 18 anni Franco Mazelli: è morto nelle scorse ore cadendo dal tetto di uno stabilimento della zona industriale di Porto Sant’Elpidio, nella provincia di Fermo, ora stretta al dolore dei familiari. Stando a quanto emerso dalle indagini, a cedere sarebbe stata una porzione di tetto e il ragazzo è caduto. Un volo di circa 10 metri. Ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile: troppo gravi le lesioni riportate nella caduta dall’alto all’interno dell’edificio.

Subito sul posto il personale sanitario della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e del 118 con l’eliambulanza ma come detto non c’è stato niente da fare per salvarlo. Secondo una prima versione dei fatti, il giovane sarebbe andato a trovare lo zio, la cui ditta sta svolgendo lavori di saldatura nell’edificio teatro dell’incidente. I carabinieri insieme all’ispettorato del lavoro stanno indagando per accertare cosa sia successo. Si stanno verificando le modalità di ingresso di Franco Mazelli nello stabile e la presenza di eventuali testimoni per chiarire se la giovane vittima fosse lì di passaggio o se stesse lavorando.

Leggi anche: “Mamma è morta”. La telefonata choc al figlio in viaggio di nozze: la tragica fine di Concetta





Cede il tetto dell’azienda, Franco muore a 18 anni

La comunità è sconvolta dalla notizia: “Anche l’amministrazione comunale di Porto Sant’Elpidio partecipa con profondo dolore al terribile incidente, costato la vita questa mattina al 18enne, caduto dal tetto di un capannone alla zona industriale San Filippo. Morire a 18 anni è innaturale”, sono le parole del sindaco, Massimiliano Ciarpella, come riportano i quotidiani locali.

“La notizia della scomparsa di un giovanissimo, questa mattina nella nostra città, ci lascia sgomenti. Esprimo il cordoglio mio e di tutta la comunità di Porto Sant’Elpidio ai familiari della vittima, chiamati ad affrontare un dolore enorme. Attendo che si faccia piena chiarezza sulle cause e sulla dinamica del tragico incidente”, ha concluso. Anche il vicesindaco Andrea Balestrieri si è unito al cordoglio per la morte di Franco Mazelli.

Appena appresa la tragedia, è intervenuto anche il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni, presidente della commissione di indagine sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del Senato: “Non si può morire in questo modo, non si può morire a 18 anni”. C’è “cordoglio, dolore e tanta rabbia” per la notizia: “Siamo vicini alla famiglia e attendiamo i risultati delle indagini, ma è chiaro che qualcosa è andato storto e una giovane vita non c’è più – ha detto ancora -. È più che mai necessario investire nella salute e nella sicurezza, nella prevenzione e nei controlli, affinché certe tragedie non si ripetano mai più”.