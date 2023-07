Si è spenta a 65 anni Concetta Vacirca, una morte improvvisa che ha raggiunto il figlio mentre era in viaggio di nozze. Decine in messaggio arrivati in memoria della donna che vive a Caltagirone, in provincia di Catania, dove era molto attiva nel sociale. “Non ci sono parole per esprimere il dolore e lo sgomento che ci lascia la tragica scomparsa della nostra cara Concetta Vacirca, volontaria dell’Associazione KREIOS nonché Segretaria della stessa, che per anni ha contribuito con gioia alle attività del Museo Diocesano”.

“Ricorderemo sempre la tua vitalità, la tua simpatia travolgente e il tuo modo di fare colorato. Il tuo ricordo sarà sempre con noi. Ci stringiamo alla famiglia, a cui porgiamo le nostre condoglianze. Dallo staff del Museo Diocesano e dall’Associazione KREIOS”.





Caltagirone, travolta fuori dalla chiesa: muore donna 65enne

Fatale un terribile incidente. A quanto si apprende la donna è stata investita da un’auto fuori dalla chiesa ed è morta praticamente sul colpo. Nello schianto Concetta ha riportato diverse ferite ed un trauma cranico grave, che hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza in ospedale, ma che è stato vano perché il colpo è stato talmente forte da non lasciarle scampo.

Alla guida della vettura c’era un’altra donna, ma molto più giovane della vittima, 45 anni, che ora è indagata per omicidio stradale. La donna, vedova, era madre di due figli ed al momento dell’incidente mortale, uno dei due si trovava in viaggio di nozze. Rimane da confermare la dinamica esatta dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione.

Scrive il Quotidiano di Sicilia come “la posizione della donna alla guida sarebbe attualmente al vaglio degli inquirenti e riportata da Kalat News, la donna sarebbe stata travolta in strada da un’auto. In seguito al violento impatto, il corpo della donna sarebbe stato sbalzato a una ventina di metri”.