La rivoluzione ad Amici di Maria De Filippi sarebbe ormai iniziata. La conduttrice avrebbe preso delle decisioni importanti per quanto riguarda i prossimi professori dell’edizione numero 23 del talent show. Tra gli insegnanti chi è certa del posto è esclusivamente Lorella Cuccarini, che ha confermato nei giorni scorsi di aver rifiutato una proposta della Rai e di voler rimanere a Canale 5. Ma ora a serio rischio sono soprattutto due insegnanti.

Parliamo di Arisa e Raimondo Todaro, che potrebbero non essere riconfermati ad Amici. Al loro posto Maria De Filippi sta vagliando varie possibilità e alcuni nomi di papabili professori sono veramente molto suggestivi. Se dovessero giungere le ufficialità, si tratterebbe di veri e propri colpacci della padrona di casa. Andiamo a vedere insieme chi potrebbe approdare nel programma, che da settembre tornerà in onda su Mediaset.

Amici, Maria De Filippi avrebbe individuato nuovi professori

A svelare tutto in anteprima è stato l’esperto di gossip e tv, Amedeo Venza. Nella prossima edizione di Amici Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare su professori di alto livello, sebbene anche Arisa e Todaro siano state delle ottime scelte. Ma stavolta ha voluto guardarsi indietro e i nomi in lizza sono di ex protagoniste proprio del talent show. Si tratta in particolare di due cantanti e due ballerine, che potrebbero approdare nel programma.

Questo l’annuncio di Amedeo Venza su Amici 23: “Grande fermento ad Amici! Emma, Alessandra ed Elena sarebbero in lizza per sostituire Todaro e Arisa. Ma potrebbe tornare di nuovo Veronica Peparini. È ancora tutto da decidere”. Si riferisce ovviamente alle cantanti Emma Marrone e Alessandra Amoroso e alla ballerina Elena D’Amario. Poi ha nominato pure la compagna di Andreas Muller, ma per le certezze bisognerà aspettare le prossime settimane.

Non ci sono indiscrezioni invece su Emanuel Lo, quindi non è dato sapere se Maria punterà ancora sulle sue qualità professionali o se virerà altrove. Anche in questo caso le prossime settimane potrebbero essere quelle giuste per scoprire tutto.