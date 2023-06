Amici 23, manca ancora un po’ ma già si parla di chi ci sarà e chi no. Nonostante questa edizione si sia appena conclusa (con la vittoria di Mattia Zenzola, ndr), le indiscrezioni sulla prossima edizione sono già numerose e riguardano soprattutto il cast di prof. Ben due, stando sempre al gossip, gli insegnanti che potrebbero lasciare la loro cattedra nello scuola di Maria De Filippi: Arisa e di Raimondo Todaro. Il motivo di questi presunti addii? Pare che la cantante voglia tornare a dedicarsi alla sua musica, per provare anche ad accedere al Festival di Sanremo 2024.

“Sto aspettando di parlare con la produzione. Bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose. Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì”, ha spiegato Arisa al settimanale Diva e Donna. Per quanto riguarda il coreografo, invece, sembra che abbia maturato questa decisione a seguito di una – sempre presunta – discussione avuta con Maria De Filippi.

Amici 23, nome bomba: “Chi prende il posto di Arisa”

Ma così come quelle sugli addi non mancano le voci sui nuovi arrivi. E l’ultimo nome bomba arriva da Dagospia, nella rubrica ‘Pillole di Gossip’. Secondo il sito Patty Pravo sarebbe pronta a far parte della grande famiglia di Amici 23. Condizionale d’obbligo perché non c’è ancora alcuna conferma, ma nemmeno smentita ma viene da pensare che andrebbe a sostituire Arisa.

“Patty Pravo entrerà nel team di Amici 23, il programma cult di Maria De Filippi? La diva non conferma e non smentisce. Sarebbe comunque una scelta iconica da parte di Queen Mary…“, si legge. In effetti sarebbe un vero colpaccio quello di avere la straordinaria Patty Pravo nel team dei professori di Amici. Tanto più che non è nuova a ruoli di questo tipo.

Nel 2011 per esempio Patty Pravo ha fatto parte della giuria del programma di Rai 1, Lasciami cantare. Qualche anno più tardi, nel 2018 per la precisione, ha ricoperto il ruolo di giudice a Ora o mai più ed è stata anche giurata de Il cantante mascherato, nella stagione 2020/2021. Il prossimo impegno sarà quello ad Amici 23?