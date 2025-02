Fan preoccupati per il cantante, ricoverato da qualche giorno e costretto a rinviare due date del suo tour compresa la prossima, prevista per il 28 febbraio. Le notizie arrivano direttamente dall’artista, che tra le Storie Instagram ha fatto sapere di essere in ospedale. “Purtroppo un farmaco mi ha creato un’allergia veramente molto forte e sono dovuto venire qui in ospedale per correre subito ai ripari”, ha fatto sapere in un breve video registrato dalla clinica.

“Sono qui per una disintossicazione, per velocizzare tutto il processo riabilitativo”, ha detto ancora Gigi Finizio sui social. Stando alel sue parole dunque, il cantante 59enne sarebbe stato colto da una reazione allergica a seguito dell’assunzione di un particolare farmaco, rendendo necessario il ricovero.

Gigi Finizio ricoverato in ospedale

“Non penso di farcela per le date del 28 febbraio e primo marzo in teatro, vi aggiornerò in questi giorni perché sicuramente le sposteremo. Vi farò sapere quando metteremo le nuove date. Un abbraccio forte a tutti quanti voi, vi voglio bene”, ha rivelato ancora Gigi Finizio.

Più tardi un nuovo aggiornamento, questa volta sotto l’immagine di una flebo con la scritta “numero 1, maestro” apparsa sempre sul suo profilo Instagram Gigi Finizio ha scritto che sta “migliorando”. Poi ci ha tenuto a ringraziare “tutti i medici, infermieri e operatori” i fan: “Grazie a voi per la vostra vicinanza, vi amo”.

Gigi Finizio, classe 1965, è uno degli artisti più noti del panorama napoletano insieme a Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Sal Da Vinci, Mauro Nardi. Ha iniziato prestissimo a cantare, a 7 anni, e superò l’esame della Siae come cantante ad appena 9. Ha partecipato e vinto Sanremo Giovani da cantautore nel 1994 col pezzo “Scacco Matto” ed è stato al Festival di Sanremo per tre volte.