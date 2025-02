Ora o mai più, la lite tra Riccardo Fogli e Donatella Rettore. Puntata ricca quella andata in onda ieri sera: i cantanti in gara si sono affrontati in una semifinale palpitante nonostante la puntata sia stata registrata. Addirittura c’è chi ha notato come la Rettore intervenga pochissimo e si chiede se non sia stata ‘silenziata’. In ogni caso non sono mancati i momenti ‘cringe’.

Certo Valerio Scanu ha rubato la scena. Dopo l’esibizione mentre l’orchesta gli ha tributato un lungo applauso, col cantante che ha esclamato “Ora lanciate gli spartiti però“, la giuria con Alex Britti in primis non ha fatto i salti di gioia. Nota di merito per l’ospite Enrico Ruggeri che, per la prima volta, ha difeso e rispettato veramente i cantanti spiegando che basta poco, una lite, una scelta sbagliata, per cadere nel dimenticatoio. Ma il momento cluo è stato un altro.

Riccardo Fogli e Donatella Rettore, la lite per un motivo assurdo

Ad un certo punto della serata è successo qualcosa di imprevisto. Non tanto per la litigata che ha coinvolto Donatella Rettore, quella ci sta eccome, ma per il motivo, assurdo, che l’ha scatenata. Sembra che Riccardo Fogli abbia cercato in ogni modo di arrivare allo scontro con la collega e alla fine ce l’ha fatta.

L’ex cantante dei Pooh dopo una sfida ha dato il suo voto a Pago anziché a Carlotta. Donatella Rettore non ci ha visto più e ha sbottato dando a Riccardo Fogli del maschilista: “Perché si sa che tra voi fate comunella”. La risposta del cantante, che è apparso parecchio offeso, ha lasciato tutti sbigottiti.

A quanto pare Riccardo Fogli non sa il significato del termine ‘maschilista’ e ha ribattuto contrariato: “Cosa vuoi dire? – la sua reazione stizzita – guarda che io ho una famiglia a casa e ci devo tornare, eh? Maschilista chi è? Uno che ama gli uomini?!“. Voi che dite? Stava scherzando o cosa?

