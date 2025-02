Ora o mai più, ancora scintille tra Valerio Scanu e Donatella Rettore nel corso dell’ultima puntata. Valerio di cui ha a lungo parlato il marito Luigi Calcara. “Valerio è quello che fa vedere. Nel senso che è una persona molto spontanea e diretta. Se deve dirti che hai la ricrescita nei capelli, te lo dice immediatamente. È vero che, all’inizio, può sembrare un po’ altezzoso, un po’ arrogante, però in realtà è buono”.

Luigi Calcara ha poi ricordato la prematura scomparsa di suo suocero. “Il momento più buio è stato quando ha perso il papà. Io stavo con lui, quindi l’ho vissuto in maniera… Lo conoscevo da poco, erano pochi mesi che stavamo insieme. Il papà l’avevo conosciuto una volta soltanto, però vedevo questo suo attaccamento, più con il padre rispetto alla madre. Quando poi è successo, è stato un periodo travagliato, e io l’ho visto molto giù”.





Ora o mai più, Donatella Rettore pizzica Valerio Scanu

Poi sul programma: “Credo che, tra tutti i concorrenti, lui sia quello più conosciuto. Ha vinto un Sanremo, si è sempre visto nelle trasmissioni. Ha voluto partecipare perché, secondo me, voleva riscattarsi, tra virgolette. Voleva far vedere che lui c’è ancora, che continua ad esserci, e avere la possibilità di cantare in prima serata su Rai 1 sicuramente gli dà ancora più visibilità”.

“Secondo me, ha già vinto facendo vedere quello che è, quello che sa fare e come lo sa fare. La gente a casa non è stupida, il pubblico non è stupido, quindi per me lui ha già vinto così. L’augurio che posso fare a Valerio è quello di continuare la strada che ha intrapreso, andare sempre avanti e lasciar scorrere le critiche, perché so chi è Valerio e quello che può darci”.

Tornando alla gara, Donatella, che in silenzio non ci sta proprio, ha contestato l’intepretazione di Scanu. “Valerio per me è un cantante di classe e per me un cantante di classe non grida mai. Questo Baglioni mi è sembrato Claudio Villa. Gli do comunque un 8″. Secca la risposta di Scanu: “Quando fate i commenti io mi devo sempre risentire, mi sono percepito bene. Se è uscito fuori questo è di certo per qualcosa che ho dato io, ma non ho giustificazioni al momento”.