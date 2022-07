Angelina Jolie al concerto dei Maneskin ieri sera a Roma, al Circo Massimo. 70mila persone erano presenti nella storica cornice del centro della Capitale. Un evento unico, pazzesco e per certi versi inimitabile. Eppure su quel palco, in quella stessa location ci hanno suonato i migliori gruppi del mondo. Eppure, sin dai primi istanti e da quel loro “Ciao Roma”, i vincitori di Sanremo e dell’Eurovision Song Contes, hanno rapito i cuori di tutti i presenti. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono stati davvero dei mostri sacri, questo è da ammetterlo.

Eppure questo concerto rimarrà nella storia anche perché c’era Angelina Jolie al concerto dei Maneskin. Lei che, assieme alla figlia Shiloh, erano in tribuna per ballare e cantare i brani della band romana. C’è da dire che i fan dei Maneskin e gli appassionati della loro musica provengono ormai da ogni parte del pianeta, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che tra tutti ci fossero anche star di Hollywood. In tanti hanno ripreso la Jolie entrare al Circo Massimo, scortata dai bodyguard.





Angelina Jolie al concerto dei Maneskin: foto e video

Poi è stata pizzicata mentre canta, balla e se la ride con la figlia Shiloh. Naturalmente il fatto è diventato subito virale sui social e ad esempio Twitter è pieno di utenti che hanno condiviso foto e video dell’attrice al Circo Massimo. “Angelina Jolie di fronte a me al concerto dei Maneskin” e ancora “benvenuti nel multiverso… dove Angelina Jolie va al concerto dei Maneskin”.

benvenuti nel multiverso… dove Angelina Jolie va al concerto dei Måneskin al circo massimo 👀🔥#maneskin

July 9, 2022

Ora però dobbiamo fare chiarezza, Angelina Jolie non si trova a Roma (solo) per i Maneksin, ma sopratutto per girare il nuovo film “Without blood”, tratto dal romanzo di Baricco, di cui lei è regista. E non è stata la sola star a essere presente ieri. Con lei nell’area vip presenti anche Anna Foglietta, Gabriele Muccino e Anna Ferzetti.

ANGELINA JOLIE DI UN’ELEGANZA INNATA, non ho parole è meravigliosa

July 10, 2022

Per quanto riguarda il sindaco Roberto Gualtieri è assente “giustificato”: stava seguendo gli sviluppi dell’incendio a Centocelle. Nel frattempo i video di Angelina che canta e balla mentre canta Damiano, fanno il giro del web. Una bella soddisfazione per tutta l’Italia.

