Momento complesso per la figlia di Angelina Jolie Brad Pitt: Shiloh è scappata di casa. C’è da dire che neanche la mamma sta passando un periodo facile con lei. La giovane, nata nel 2006 dal loro amore, ora si trova in una situazione di enorme stress dopo il divorzio dei genitori. A raccontarlo sono i magazine americani secondo i quali, mamma e figlia sono ai ferri corti per diversi motivi. Non solo perché la giovane è ufficialmente entrata nell’adolescenza ma anche perché è stufa della guerra tra i suoi genitori.

Come ricorderete, dopo la separazione nel 2016, Brad Pitt e Angelina Jolie non sono riusciti ad instaurare un rapporto pacifico. I due infatti sono ancora in causa tra l’affidamento dei figli e la gestione delle varie proprietà. Una situazione per cui Shiloh è davvero stanca. Secondo molti, le mosse della madre, sempre più vendicativa e aggressiva nei confronti dell’ex marito, hanno spinto la giovane a un gesto particolare.





Shiloh è scappata di casa: il gesto della figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie

Shiloh è scappata di casa, ha lasciato quella della mamma ed è andata a stare col padre. Si dice che la giovane lo abbia fatto per trascorrere più tempo con Brad Pitt, costretto a stare lontano dai suoi figli. Shiloh è scappata di casa e la cosa grave è che non ha avvertito la madre. Sembra che anche Brad Pitt sia molto triste per questa situazione e per una battaglia senza fine con Angelina Jolie.

L’uomo infatti non ha nascosto di volersi unire di nuovo al resto della famiglia, ma l’attrice sembra di un’altra intenzione. La situazione poi si complica con i ragazzi più grandi – Maddox e Pax in primis – che non vorrebbero avere più niente a che fare con Brad Pitt, che è stato accusato di essere un padre violento e aggressivo. Insomma, dal 2019, anno del divorzio, le cose sono andate via via peggiorando tra di loro.

Tranne che con la piccola: ora però si scopre che Shiloh è scappata di casa e quegli equilibri si spezzano ulteriormente. Per chi non lo sapesse, il tribunale ha confermato ad Angelina la piena custodia dei sei figli che condivide con Brad. Un fatto che l’attore fa ancora fatica a comprendere a pieno.

