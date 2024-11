Albano Carrisi è finito sotto i ferri, il cantante pugliese è stato operato a Roma. Leggenda della musica italiana, a quasi 82 anni (li compirà il prossimo 20 maggio) non ha ancora vogli di smettere, forte di un’energia fuori dal comune di un pubblico di fan che lo sostiene ovunque, anche all’estero. Fuori dai confini infatti Al Bano ha riscosso successo vendendo oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo e ricevendo 26 dischi d’oro e 24 dischi di platino.

Nella sua lunga carriera, ha preso parte a numerose tournée in tutto il mondo, collaborando anche con numerosi artisti di fama tra i quali Adriano Celentano, Lucio Dalla, Paco de Lucia e Toto Cutugno. Nel cassetto ha ancora il sogno di partecipare ancora a Sanremo (vinto nel 1984) dove non è riuscito più ad entrare da tempo.





Albano Carrisi operato a Roma per un problema alle corde vocali

Intanto ora dovrà pensare a rimettersi dopo essersi sottoposto a un intervento per una raucedine che gli causava un abbassamento alla voce, ad operarlo è stato il professor Lino Di Rienzo Businco. L’umore e le condizioni di Al Bano sono ottime. Contattato dall’Adnkronos ha fatto sapere: “Mi sono ripreso subito. Domani esco dalla clinica”.

Quello effettuato sul cantante – spiega il professor Businco – “è un tipo di intervento sulle alte vie respiratorie, della durata di una ventina di minuti, ad alta tecnologia di chirurgia endoscopica mini invasiva, che permette di ripristinare la funzionalità di tutto il tratto respiratorio senza il rischio di danneggiare le corde vocali, come poteva invece avvenire un tempo”.

“Migliora la respirazione e questo impatta anche sulla qualità della vita e aumenta le performance vocali, la durata e la tenuta nel tempo”. Al Bano già pensa al futuro: “Ho mandato a Carlo Conti ben tre brani, sono molto fiducioso”. Loredana Lecciso non ha potuto essere a Roma, accanto a lui, per problemi di salute: “Purtroppo non sono potuta andare con lui perché ho fatto un piccolo intervento alla pelle e sono ancora in convalescenza – ha spiegato – Ma ho tranquillizzato i miei figli e gli ho detto andrà tutto bene, vostro padre è Highlander”.