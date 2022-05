La notizia è arrivata nelle ore scorse è ha scosso profondamente tutti i fan della rock band americana famosa in tutta il mondo. Il cantante e frontman ha accettato il ricovero volontario in una clinica per disintossicarsi dalla dipendenza da droghe, alcool e psicofarmaci. L’annuncio sulla pagina ufficiale del rocker. “Come molti di voi sapranno, il nostro amato fratello ha lavorato per molti anni sulla sua sobrietà. Dopo un intervento chirurgico al piede per prepararsi alla fase e la necessità di gestione del dolore durante il processo, ha recentemente avuto una ricaduta”.



“È quindi entrato volontariamente in un programma di trattamento per concentrarsi sulla sua salute e sul suo recupero. Siamo davvero dispiaciuti di informare i nostri fan e amici che dobbiamo cancellare la nostra prima serie di date della residenza a Las Vegas questo giugno e luglio mentre lui si concentra sul suo benessere. Grazie per la tua comprensione e per il tuo supporto durante questo periodo”. La notizia che il frontman degli Aerosmith Steven Tyler è stato ricoverato ha fatto presto il giro del mondo.





Aerosmith, Steven Tyler ricoverato: l’appello della band



A febbraio la band aveva già rinviato il concerto italiano, previsto per il 10 giugno a Milano. Ora salteranno anche i live di giugno e luglio della residency al Dolby Live Park MGM di Las Vegas. “Siamo veramente dispiaciuti di informare amici e fan che dobbiamo cancellare la nostre prime date della residency a Las Vegas, previste a giugno e luglio, così da permettergli di concentrasi sulla sua salute”.



E ancora continua la band: “Riprenderemo le nostre date a partire da settembre 2022 e vi comunicheremo ogni ulteriore aggiornamento non appena sarà possibile. Siamo devastati dall’idea di creare disagi a tanti di voi, soprattutto ai nostri fan più fedeli, che spesso percorrono grandi distanze per vederci suonare. Vi ringraziamo per la comprensione e per il supporto che darete a Steven in questo momento”.



I problemi di dipendenza di Steven Tyler hanno radici profonde: risalgono agli anni ’70, quando lui e il chitarrista degli Aerosmith, Joe Perry, erano conosciuti come Toxic Twins, i gemelli tossici. Dopo aver toccato, per sua stessa ammissione, il punto più basso Steven aveva iniziato un processo di disintossicazione negli anni ’80 con alterne fortune.

