L’attore super famoso è entrato in riabilitazione. La tormentata star di “Chiamami col tuo nome” sta cercando aiuto per problemi di droga, alcol e sesso, così come ha confermato anche Page Six. Il 34enne è stato avvistato per la prima volta all’aeroporto di Grand Cayman quasi due settimane fa da un fan attento, che lo ha visto salutare la moglie e i due figli.

“Lei e i bambini lo hanno lasciato e sono entrati per quanto consentito”, ha scritto la persona. “Un sacco di abbracci e sembrava emotivo.” L’attore ha finito per volare in un centro di cura fuori Orlando, in Florida, e si è registrato il 31 maggio. Insomma un risvolto tragico per il vip di fama mondiale.



L’attore sotto i riflettori altri non è che Armie Hammer. “La nostra fonte ci ha detto che all’aeroporto lui era con la sua ex moglie, Elizabeth Chambers (che si era detta sconvolta per le accuse), e i loro due bambini. Si sono scambiati un sacco di abbracci e lui sembrava emotivo. Armie Hammer ha contattato Chambers alla fine di maggio, chiedendo aiuto e dicendole che era pronto a farsi curaro . Ha promesso di rimanere in rehab ad Orlando, tutto il tempo necessario per guarire”.





“Posso dire che lui si è registrato nella struttura lunedì 31 maggio, con il sostegno della Chambers e della sua famiglia. Ormai è in cura da oltre una settimana”. Ha così raccontato la fonte a Vanity Fair. “L’aver deciso di stare molto tempo in rehab è un chiaro segno che sta riprendendo il controllo della sua vita”.

“Tutti pensano che Armie abbia avuto una sorta di vita privilegiata, e questo fa presupporre non ci siano stati problemi nella sua giovinezza e che tutto era perfetto. Ma non è necessariamente così che vanno le cose. Solo perché vieni in cui le risorse finanziarie da una famiglia abbondanti non significa che la vita sia senza problemi”.