Natalia Vera Wihelmina Hogström era partita da Bomerano di Agerola con il fidanzato per fare un’escursione sul Sentiero degli Dei, un sentiero escursionistico che percorre i Monti Lattari, snodandosi tra la Costiera Amalfitana e la Costiera sorrentina, nella Regione Campania. La tragedia è avvenuta a pochi metri da “Mattonella 7”, che si trova in località Li Cannati.

Turista finlandese Natalia Vera Wihelmina Hogström muore nel Sentiero degli Dei

La Mattonella 7 è una zona che nel 2017 era stata interessata da una frana ed era diventata pericolosa, come si vede nel video pubblicato da Fabio Fusco e girato durante la frana. Non è stata la prima fatalità sul sentiero. I carabinieri sono giunti sul posto dopo l’incidente, hanno esaminato l’area e chiuso l’area della Strada degli Dei nel punto dove è accaduta la tragedia. Secondo la testimonianza del fidanzato, Natalia Vera aveva percorso il tratto di sentiero franato nel 2017, ignara del pericolo, percorrendo uno stretto di 40 centimetri, è scivolata ed è precipitata in un precipizio.

Pare che la giovane turista si stesse scattando una foto e non sia accorta del burrone alle sue spalle. È scivolata giù per 100 metri. Il padre della donna finlandese morta ha detto a Iltalehte che si è trattato di un terribile incidente e di una tragedia. Le squadre di soccorso italiane hanno immediatamente avviato un’operazione per localizzare l’escursionista. La vittima è stata trovata con l’aiuto di un elicottero, dopodiché i soccorritori sono atterrati per recuperare il corpo di Natalia Vera Wihelmina Hogström.

Secondo il padre di Natalia Vera Wihelmina Hogström non ci sarebbe stata alcuna possibilità di sopravvivere alla caduta. Il padre della donna ha detto a Iltalehte che sua figlia era felice e che la sua vita era appena cominciata. Era al suo primo viaggio con il suo ragazzo, ne era molto entusiasta. “Mia figlia aveva appena iniziato l’accademia di polizia e si è divertita molto lì. Sarebbe stato un ottimo poliziotto”, ha detto il padre della vittima.