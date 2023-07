Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite dopo un incidente che ha coinvolto un’auto rubata guidata da un adolescente. Una Hyundai Elantra nera, risultata rubata qualche giorno fa, si trovava su una strada nel centro della città quando l’autista ha perso il controllo ed è andata a scontrarsi contro una Jeep nera.

La Hyundai, che trasportava cinque persone – a bordo si trovavano tutti giovani – si è ribaltata su un fianco vicino all’incrocio, lasciando dietro di sé un’ampia distesa di detriti. “L’autista era praticamente un bambino. La maggior parte dei ragazzi lì dentro sembrava avere dai 12 ai 17 anni”, ha detto un testimone oculare che si è precipitato sul posto per aiutare le persone coinvolte nell’incidente stradale.

Incidente a New York, rubano un’auto e si schiantano: due morti e 4 feriti

I primi soccorritori hanno dovuto tagliare il tetto della berlina che ormai era distrutta per tirare fuori alcune delle vittime. Due di loro sono morti al New York Presbyterian-Columbia, ha riferito ABC 7 New York. Una terza persona si trova invece in condizioni critiche presso lo stesso ospedale. I due occupanti rimanenti della Hyundai, sempre due ragazzi molto giovani, sono stati portati d’urgenza all’Harlem Hospital, dove uno è stato dichiarato in condizioni critiche e l’altro ha riportato solo alcune escoriazioni.

Anche il conducente della Jeep di 53 anni colpito dal grosso suv su cui viaggiavano i ragazzi è stato portato all’ospedale di Harlem per essere curato per alcune ferite. L’uomo non è in pericolo di vita. Alcuni testimoni hanno riferito che poco prima dell‘incidente, hanno visto la Hyundai accelerare su e giù per la strada. “Pochi minuti prima di questo incidente, ho visto questi ragazzini guidare in modo irregolare, far funzionare le luci a tutta velocità senza nemmeno guardare”, ha detto il testimone che ha preso parte ai soccorsi.

“E circa cinque minuti dopo, hanno colpito questo veicolo che stava arrivando dall’incrocio”. I residenti nelle vicinanze hanno riferito di aver sentito un forte botto che ha segnato il momento dell’impatto. “Da quello che ho visto, sembrava che due di loro nella parte posteriore non respirassero affatto”, ha detto il testimone. Infatti due dei ragazzi a bordo sono morti poco dopo all’ospedale.