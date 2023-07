Hanno scelto Sora per coronare il loro sogno d’amore, il paese dove il campione è nato e cresciuto e con il quale ha tenuto un legame fortissimo. Un matrimonio da sogno, quello celebrato ieri lunedì 3 luglio, con tanti ospiti vip che la coppia ha voluto ringraziare: “Per sempre. Grazie di cuore a tutti. Avete reso questo giorno ancora più speciale. E grazie anche a tutte/i voi, ci avete lasciato senza fiato”, si legge sul profilo instagram di lui per il quale questo momento vale più di uno scudetto.

La proposta era arrivata nei mesi scorsi tra palloncini e petali di rosa. Una festa che aveva emozionato tutti, niente in confronto a quello che è successo ieri con i tantissimi messaggi che sono piovuti sui social da parte di amici, colleghi, campioni, aspiranti e tanti calciatori. Sì perché a sposarsi è stata un giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni.





Davide Zappacosta e Camilla Morelli sposi: matrimonio a Sora

Davide Zappacosta, il giocatore dell’Atalanta, ha sposato la sua Camilla Morelli, di professione avvocato, è da anni al fianco del campione. Una cerimonia sobria per i due emozionatissimi sposi, che al termine della funzione hanno ricevuto amici e parenti all’interno del Castello De’Boncompagni-Voiscogliosi che con il suo parco domina la città di Isola del Liri e le sue meravigliose cascate, riporta Il Messaggero.

Davide Zappacosta ha mosso i primi passi nell’Isola Liri. Durante il periodo in Irpinia fa il suo esordio con la nazionale Under-21. Il debutto avviene nella partita di qualificazione agli Europei Under-21 del 2015 giocata a Rieti il 5 settembre 2013 e persa per 3-1 contro il Belgio. Prende parte all’Europeo Under-21 2015 in Repubblica Ceca, giocando titolare come terzino destro in tutte e tre le partite disputate dall’Italia, eliminata nella fase a gironi.

Nel maggio 2016 riceve la sua prima convocazione in nazionale, per uno stage di preparazione del CT Antonio Conte in vista dell’Europeo 2016. Viene poi inserito nella lista dei 30 giocatori pre-convocati per la manifestazione e infine aggregato ai 23 convocati come riserva, al pari di Rugani e Benassi. Viene convocato anche dal nuovo CT Gian Piero Ventura ed esordisce in nazionale il 12 novembre 2016, a 24 anni, giocando titolare nella gara per le qualificazioni al Mondiale 2018 contro il Liechtenstein vinta 4-0 a Vaduz.