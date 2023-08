Andrea Dellanoce è morto a 17 anni dopo essere stato investito da un furgone nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 agosto. L’incidente è successo a Endine Gaiano, in via don Luigi Cavenaghi, a cento metri dall’abitazione dove il ragazzo viveva con la madre.. Pare infatti che il diciassettenne stesse tornando a piedi dopo aver trascorso una serata insieme ad alcuni amici

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Clusone, i quali si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Andrea. Alla guida del furgone un ragazzo che abita anche lui a Endine. Sulle cause dell’incidente stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Clusone.

Andrea Dellanoce, investito a 17 anni sul marciapiede: è morto

Andrea Dellanoce è stato investito mentre si trovava sul marciapiedi da un furgone guidato da un ragazzo di 25 anni che sembrerebbe non averlo visto, non essendoci segni di frenata sull’asfalto. Come da prassi al guidatore è stato effettuato dall’alcoltest fatto ed è risultato positivo oltre i limiti di legge.

Dopo aver investito il 17enne il furgone guidato dal 25enne ha colpito un’auto parcheggiata, che ha a sua volta urtato altre due vetture parcheggiate e demolito anche un palo della luce. Dopo la chiamata d’emergenza il 118 ha inviato sul luogo dell’incidente un automedica e l’ambulanza, ma purtroppo per Andrea Dellanoce non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I gravi traumi riportati nell’impatto non gli hanno lasciato scampo.

La salma di Andrea è composta nella chiesa parrocchiale di Piangaiano, dove sabato 26 agosto alle 10 si svolgeranno i funerali. Il sindaco di Endine Marco Zoppetti ha espresso tutto il suo cordoglio: “Una vera tragedia. L’Amministrazione tutta è vicina alla famiglia in questo momento di grandissimo dolore”.