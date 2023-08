Lutto nella politica italiana, trovato morto in casa dalla moglie: “Siamo sotto choc”

Lutto nella politica, la notizia della morte è stata data dalla moglie. A quanto si apprende è stata lei a trovarlo in casa. Tantissimi i messaggi di cordoglio. Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha commentato: “Esprimiamo il più profondo cordoglio ai familiari. Una scomparsa improvvisa che ha colpito tutti coloro che lo hanno conosciuto, lasciando un grande vuoto all’interno delle comunità dove il primo cittadino si è fatto apprezzare nel tempo come amministratore pubblico, professionista e insegnante”.

>“Deciso il suo futuro”. Belen, stavolta è fatta davvero. Nuova avventura: “Dove la vedremo”

“Una grave perdita per la comunità di Chions che deve rinunciare a un sindaco impegnato e attivo e un colpo per il Partito democratico che piange una bravissima e bella persona. Da due consiliature sindaco di Chions ma da sempre inserito nella sua comunità per la quale si è battuto per anni anche dai banchi dell’opposizione. Impegnato sul lavoro nella libera professione e nell’insegnamento, ha offerto il suo impegno nel pubblico anche come revisore dei conti di Comuni e Aziende sanitarie”.





Chions, morto all’improvviso il sindaco Renato Santin

“Uomo della sinistra, mai ideologico o di fazione, lascia in tutti quelli che l’hanno conosciuto un bel ricordo di sé e della sua vita”. Anche il segretario del Pd provinciale del Pordenonese Fausto Tomasello esprime il cordoglio del partito per la scomparsa del sindaco di Chions (Pordenone), Renato Santin. “Renato coniugava la passione politica e la generosità verso gli altri – ricorda Tomasello – con la professionalità e la competenza giuridica ed economica”.

“Con profonda tristezza ho appreso la morte del caro sindaco Renato Santin – commenta il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido -. Ho sempre avuto il piacere di incontrarlo nei contesti istituzionali, confrontandomi con grande rispetto e senso di responsabilità per la propria funzione, anche quando eravamo su posizioni diverse”.

E ancora: “In ogni sua azione trasmetteva spiccato senso civico e l’amore per la comunità, per la cui crescita si è dedicato quotidianamente. Riusciva sempre a coinvolgere attivamente la cittadinanza, come – da buon alpino, uno spirito che ben lo rappresentava – nel caso della celebrazione della Galilea. Lo ricordo e lo ricordiamo tutti con stima e affetto. Alla sua famiglia e alla comunità di Chions vanno le più sentite condoglianze e la massima vicinanza”.