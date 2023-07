Trovato un cadavere in un parco a Roma. Siamo a Casal Bertone, precisamente in via Ettore Fieramosca 114. Qui, in uno spazio verde, sono stati trovati alcuni resti umani e alla procura sembra chiaro che potrebbe trattarsi di una persona in particolare che cercavano da tempo. Parliamo della 28enne Andreea Rabciuc, scomparsa misteriosamente dopo una lite col compagno. Era il 12 marzo 2022 e Andrea, dopo una litigata abbastanza accesa nelle campagne di Montecarotto, scompare nel nulla. Secondo la pm Irene Bilotta, il corpo ritrovato a Casal Bertone potrebbe essere proprio il suo.

>> “È il corpo di Angelo”. Finite le speranze di trovare in vita il 19enne scomparso 5 giorni fa

Ma come ci è arrivato nel caso? E sopratutto, come hanno fatto a riconoscere proprio la ragazza o presenta tale? Andiamo con ordine. Ora chiaramente il magistrato dovrà andare con cautela, come di prassi, e attendere il test del dna prima di comunicare alla famiglia l’eventuale ritrovamento. Tutto è successo quando un escavatore, che puliva il terreno di proprietà di Ferrovie dello Stato, ha tirato su dal terreno uno scheletro.





Trovato un cadavere in un parco a Roma

Lo stesso si trovava all’interno di un canale di scolo. Da quello che riporta poi il medico legale, si tratterebbe di una donna sui 30 anni. Sempre secondo il dottore, la morte risale a circa un anno fa. Ma attenzione, perché adesso la cosa si fa interessante: sembra che lo scheletro avesse al attaccato al corpo anche una collanina. Sono questi i dettagli che hanno fatto subito pensare ad Andreea.

Si è parlato della scomparsa della ragazza el programma della Sciarelli “Chi l’ha visto?”. All’epoca i giornalisti parlano con l’avvocato dell’unico indagato sulla scomparsa. Parliamo del fidanzato Simone Gresti che per ora è solo accusato di sequestro di persona e spaccio di sostanze stupefacenti, ma non di omicidio.

Andreea è scomparsa dopo una serata trascorsa in una roulotte, con Simone e altri due amici, in un terreno nelle campagne di Montecarotto. Come raccontammo anche all’epoca, la giovane avrebbe prima litigato con il fidanzato e poco dopo si sarebbe incamminata lungo la via Montecarottese per tornare a Jesi da sola. Era il 12 marzo 2022.

Leggi anche: “Chiamate i soccorsi!”. Malore improvviso in spiaggia, uomo si accascia e muore davanti a tutti