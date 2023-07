“Chiamate i soccorsi!”. Malore improvviso in spiaggia, uomo si accascia e muore davanti a tutti

Vacanza finisce in tragedia, un uomo è morto a Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo. Il dramma bella mattinata di ieri, domenica 2 luglio, a quanto racconta il Messaggero erano circa le 11 quando, nei pressi del lido di Lauretta, un turista di 76 anni, Sergio Casolari di Sassuolo, in provincia di Modena. “L’uomo, appena arrivato in vacanza a Roseto, stava andando a fare un bagno con la moglie quando ha avuto un improvviso malore, si è accasciato a terra ed è morto a causa di un infarto fulminante”.

“Ci sono indagini in corso. Sul posto anche la Capitaneria di Porto. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per accertata quando accaduto”. Si tratta dell’ultima tragedia al mare in ordine di tempo. Nella mattinata di oggi, giovedì 29 giugno, a Caorle in provincia di Venezia: un uomo, un turista, è morto mentre passeggiava sulla battigia.





Scrivono in media locali come: “Si conosce poco sull’identità della persona deceduta oggi ma si sa che era un turista, sembra di 90 anni, intenzionato a godersi qualche giorno di mare assieme alla sua famiglia. L’uomo non aveva mai dato alcun problema di natura fisica”. Sempre a quanto si apprende erano circa le 11 quando l’uomo si è improvvisamente accasciato.

Subito soccorso dai bagnini, è stato allertato il team dei soccorritori. Da Caorle sono arrivati i sanitari del Punto di primo intervento mentre da Treviso si è alzato in volo l’elicottero del Suem. “Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’elicottero che hanno varicellato il medico. Subito sottoposto alla rianimazione purtroppo per il bagnante non c’è stato niente da fare”.

Sempre ieri, a Sirolo nella spiaggia di San Michele, si è sfiorato un dramma. Un giovane, un turista 30enne cardiopatico, si è sentito male ed è stato prontamente soccorso dai sanitari che lo hanno accompagnato al porto di Numana. Ad attenderlo c’era l’equipaggio della Croce Azzurra di Sirolo che lo ha accompagnato all’ospedale di Osimo.