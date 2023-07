“Il vero motivo della cacciata”. Barbara D’Urso fuori da Mediaset, il trash non c’entra: la verità è molto più pesante

L’addio di Barbara D’Urso a Mediaset fa ancora discutere. Il comunicato ufficiale parla chiaro: ““Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Subito è scattata la caccia a chi sostituirà la conduttrice. Si è parlato di Myrta Merlino il cui passaggio da La7 a Mediaset è praticamente cosa fatta. E dunque chi meglio di lei, conduttrice da anni in ascesa, per prendere il posto di Carmelita nel pomeriggio di Canale 5? Ma dove andrà, invece, Barbara D’Urso? Per una come lei è difficile ipotizzare un periodo di pausa, anche se non è del tutto da escludere. Uno degli scenari vede la conduttrice tastare nuovi terreni, provare nuove esperienze e magari nuove vesti… Intanto Dagospia dice la sua sul vero motivo dell’addio a Mediaset.

Il vero motivo dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset

Sono tante le congetture, le ipotesi, le supposizioni sulla vera ragione di questa separazione che fa rumore. C’è chi ha ricordato la frase di Pier Silvio Berlusconi di qualche tempo fa: “I programmi che mescolano gossip, politica, cronaca rosa e nera non funzionano più. Sono il passato”. Poi chi fa notare che non è certo un caso che l’addio si sia consumato proprio pochi giorni dopo la morte di Silvio Berlusconi che di Barbara aveva un’alta considerazione. Ma il vero motivo, allora, quale è?

“Barbara “col cuore” finisce ai giardinetti – leggiamo su Dagospia – Pier Silvio Berlusconi mette alla porta la d’Urso: quella che per anni è stato considerato un pilastro di Mediaset, s’è vista chiudere due programmi in pochi mesi fino all’addio al pomeriggio di Canale 5. Pier Silvio vuole ripulire il biscione dal trash? Non proprio visto che manda in onda “Temptation Island”: la verità è che la d’Urso non portava più a casa i numeri”.

COMUNICATO UFFICIALE MEDIASET: BARBARA D'URSO NON CONDURRÀ PIÙ #Pomeriggio5, IL CONTRATTO SCADRÀ A DICEMBRE 2023 #AscoltiTv pic.twitter.com/DeUJ36Hp9U — Alessandro (@alebattistuzzi) July 1, 2023

Insomma, esattamente come successo per l’addio di Massimo Giletti a La7, per il quale si erano ipotizzate diverse teorie, anche qui alla fine si torna a parlare dei freddi numeri. C’è però chi fa notare che la situazione sarebbe un po’ più complicata di come appare. Biccy, ad esempio, sottolinea: “Barbara ha avuto una media del 16,10% di share, superiore a quella del 2022, del 2021 e del 2020 e tutto con uno studio piccolissimo senza pubblico e ospiti e iniziando quasi 30 minuti dopo il diretto competitor”. E allora, di nuovo, quale è il motivo dell’addio?

