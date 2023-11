“Trovati brandelli di vestiti”. Scomparsa Giulia e Filippo, la scoperta vicino al fiume Muson

Si cerano ancora Filippo Turetta e Giulia Cecchettin, i due ex fidanzati di 22 anni scomparsi da sabato 11 novembre. Lei è residente a Vigonovo, nel Veneziano, e lui a Torreglia, nel Padovano. L’ultima segnalazione del passaggio dell’auto di proprietà del ragazzo, sulla quale ci sarebbe anche la giovane, risale a mercoledì mattina. La Fiat Punto sarebbe stata avvistata intorno alle 9.30 a San Candido, in Alto Adige, probabilmente in direzione Austria.

La famiglia di Giulia Cecchettin “ha la convinzione che Giulia sia trattenuta contro la sua volontà, perché mai si sarebbe allontanata da casa volontariamente, senza darne notizia”. I familiari e chi conosceva bene la ragazza sono convinti che sia stata trattenuta con forza dall’ex fidanzato, anche lui scomparso da sabato.

“Giulia non può essere scappata da sola, per una fuga di qualsiasi tipo. È trattenuta contro la sua volontà”, hanno detto i familiari ai giornalisti. Per l’opinione pubblica la situazione è chiara: Giulia è la vittima mentre Filippo è il colpevole, ma il padre del giovane è intervenuto per smentire questa tesi: “Mio figlio non avrebbe mai fatto del male a Giulia, lui la amava infinitamente. Vi prego, non dipingetelo come un mostro”, ha spiegato l’uomo al Corriere della Sera.

La notizia sul ritrovamento di brandelli di vestiti data da Il Gazzettino

Nel pomeriggio di giovedì 16 novembre, i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti sull’argine del fiume Muson, a Stigliano, comune di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, per effettuare delle ricerche. Le squadre del 115 e i militari dell’Arma sono arrivati sul posto a seguito di una segnalazione sulla presenza di brandelli di vestiti, sui quali gli specialisti effettueranno degli esami al fine di recuperare delle tracce che possano ricondurre ai due ragazzi scomparsi. La notizia è stata data dal quotidiano Il Gazzettino.

Ieri, durante la puntata in diretta di Storie Italiane, la famiglia di Giulia Cecchettin era stata convocata in caserma per un colloquio e per consegnare il computer della ragazza che oggi avrebbe dovuto discutere la tesi. I due 22enni si erano conosciuti all’università e frequentandosi hanno avuto una storia d’amore, terminata lo scorso mese di agosto.