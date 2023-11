C’è grande apprensione per cosa sia successo a Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati scomparsi da sabato 11 novembre da Vigonovo, in provincia di Venezia. Ora a parlare è stato il papà della ragazza Gino, che è intervenuto anche all’agenzia di stampa giornalistica AdnKronos. E le sue parole sono struggenti perché nella giornata di giovedì 16 novembre la 22enne avrebbe dovuto conseguire la sua laurea.

Invece non si sa nemmeno che fine abbia fatto e se sia ancora in vita o deceduta, dato che non ci sono elementi per certificare una o l’altra ipotesi. Giulia Cecchettin e Filippo Turetta non si trovano da nessuna parte e non si riescono ad avere notizie sui due ex fidanzati scomparsi, se non qualcosa relativo all’auto sulla quale si trovavano, che sarebbe rimasta in movimento anche in questi ultimi giorni e l’ultimo avvistamento ci sarebbe stato al confine con l’Austria. E ora il papà di lei ha nuovamente rotto il silenzio.

Leggi anche: Giulia e Filippo scomparsi, l’ipotesi degli inquirenti dopo gli avvistamenti dell’auto: qualcuno copre la fuga?





Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, due ex fidanzati scomparsi: parla il papà di lei

All’AdnKronos si è parlato ancora di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. I due ex fidanzati veneti scomparsi nel nulla da quasi una settimana stanno facendo preoccupare i rispettivi familiari. Il papà di lei ha dichiarato: “Giulia si sarebbe dovuta laureare proprio in queste ore, aveva appuntamento alle 9 per discutere la tesi. Da papà considero tutte le possibilità, sia quelle positive che quelle negative, alla luce delle testimonianze che ci sono. La speranza è viva e voglio credere che anche Giulia lo sia, che sia trattenuta contro la propria volontà e che prima o poi ritorni tra noi”. Ma ovviamente l’angoscia aumenta perché più passano le ore e i giorni più c’è il timore che possa essere successo qualcosa di brutto. Ma il padre di lei si sta facendo forza.

Poi Gino Cecchettin ha aggiunto: “Giulia e Filippo erano prima compagni di università, perché frequentavano lo stesso corso. Inizialmente erano amici, poi si sono fidanzati. Quando lei ha capito che non sarebbe stato il ragazzo della sua vita ha deciso di troncare la relazione ma essendo nello stesso gruppo di studio ed avendo lei l’animo della crocerossina, con un cuore grande come una casa, non voleva farlo soffrire. Ha quindi mantenuto il rapporto di amicizia, capendo che non poteva essere altro. Giulia è una ragazza giudiziosa, questo non è stato accettato e spero non sia stata la sua condanna”.

Il padre di Giulia ha anche fatto sapere di aver invitato la figlia a chiudere questa storia: “Per quel poco che l’ho conosciuto, quando ancora erano insieme, mi è sembrato un ragazzo timido, ma nel momento in cui lei aveva deciso di lasciarlo anche io l’avevo invitata a troncare. Rivedo Giulia nel fatto di voler comunque cercare di chiudere la situazione nel miglior modo possibile perché comunque lei è amorevole, Giulia è così, ama indistintamente e non vuole far soffrire la gente”.