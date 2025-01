Nel pomeriggio del 2 gennaio 2025, una scossa sismica di magnitudo 1.9 sulla scala Richter è stata rilevata dai sismografi dell’INGV alle ore 17:04 (ora italiana), ha avuto epicentro nel golfo di Baia, una frazione del comune di Bacoli, ad una profondità di 2,7 chilometri. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni o feriti. Secondo quanto riportato da numerosi residenti, la scossa è stata preceduta da un forte boato che ha spaventato notevolmente la popolazione locale.

L’evento sismico è stato avvertito in vari comuni dell’area flegrea, tra cui Bacoli, Arco Felice, Baia, Fusaro, Monte di Procida, il tratto di via Campana che ricade nel territorio di Pozzuoli e la Solfatara. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, una seconda scossa si è verificata poco dopo, alle 17:30, in prossimità del lago Fusaro, questa volta a una profondità di 2,4 km.





Terremoto ai Campi Flegrei, scossa con boato a Baia oggi alle 17.04

L’evento è stato localizzato con coordinate geografiche 40.8260 di latitudine e 14.0920 di longitudine, a una profondità di 3 chilometri. “La prima scossa, pur essendo di moderata entità, ha colto di sorpresa molti residenti. Numerose testimonianze riportano di un forte boato che ha preceduto l’evento sismico, facendo tremare finestre e oggetti all’interno delle abitazioni. La reazione generale si è concentrata nell’osservazione di come il terremoto, pur lieve, possa suscitare ansia e preoccupazione in un’area storicamente soggetta a fenomeni sismici e vulcanici”, si legge sul sito Gaeta.it.

La scossa è stata registrata dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli. Nel mese di novembre 2024, nell’area dei Campi Flegrei sono stati registrati un totale di 308 terremoti, con una magnitudo massima di 2.2 (±0.3). Di questi, 287 eventi (pari al 93,2% del totale) hanno avuto una magnitudo inferiore a 1.0 o non determinabile a causa della bassa ampiezza del segnale, indistinguibile dal rumore di fondo.

Inoltre, 20 eventi (6,5% del totale) hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 e 1.9, mentre 1 evento (0,3% del totale) ha raggiunto una magnitudo tra 2.0 e 2.9. Di tutti i sismi registrati, 237 eventi (circa il 77%) sono stati localizzati principalmente nelle aree di Pozzuoli, Agnano, Solfatara-Pisciarelli, Bagnoli e nel Golfo di Pozzuoli. La maggior parte degli eventi si è verificata a profondità comprese tra i 3 e i 4 km.

Per quanto riguarda il sollevamento del suolo, dalla stazione GNSS di RITE si registra una velocità media di sollevamento di circa 10 ± 3 mm al mese nell’area di massima deformazione, a partire da agosto 2024. Dal novembre 2005, il sollevamento totale registrato alla stessa stazione è di circa 135,5 cm, di cui circa 17,5 cm sono stati registrati solo da gennaio 2024.