“Sembrava l’inferno”. Terrore nell’isola delle vacanze, la terribile esplosione investe i giovani turisti: 118 e vigili del fuoco sul posto

Sfortunato incidente per due giovani rimasti ustionati dopo l’esplosione di una bombola. L’episodio è avvenuto sull’Isola d’Elba nel comune di Rio, provincia di Livorno, in Toscana. I due ragazzi 19 anni stavano tranquillamente passeggiando in via Taddei quando sono stati travolti dalla fiammata sprigionata dall’esplosione di una bombola gpl.

Come riportato da Rainews i due hanno riportato ustioni, rispettivamente di primo e secondo grado. Uno dei due giovani è di Castelfranco Veneto, nel trevigiano, l’altro è un padovano di Cittadella. I due stavano trascorrendo le vacanze in quella che è unanimemente considerata una delle mete turistiche più ambite d’Italia.

Leggi anche: “Mio dio, ma cosa fa?”. Per pagare al bar usa il pos e sullo scontrino trova 50 centesimi di sovrapprezzo, la reazione del cliente è choc





Cosa è successo: la ricostruzione dell’incidente

I due giovani stavano camminando su Via Taddei, in pieno centro storico. Improvvisamente, proprio all’altezza di una specie di nicchia dove si trovavano bombole di Gpl e una piccola caldaia, c’è stata un’uscita di gas per cause in corso di accertamento.

La conseguente fiammata, piuttosto imponente, ha investito i due ragazzi. Ad avere la peggio è stato in particolare il padovano. Il ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale di Pisa. Il suo amico ha riportato ustioni a un braccio ed è stato portato in ambulanza al nosocomio di Portoferraio.

Subito dopo l’incidente sul posto, oltre al personale medico del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco, la Misericordia di Rio, la Misericordia di Porto Azzurro, la Pubblica Assistenza di Capoliveri e i carabinieri di Rio nell’Elba. I vigili del fuoco hanno spento un principio di incendio e messo in sicurezza la zona. Non è ancora chiaro come l’incidente sia potuto succedere. Indagini in corso.

“Oddio, aiutatela”. Elettra Lamborghini, paura dopo il concerto: momenti di terrore nel dietro le quinte