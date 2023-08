Lo abbiamo detto più volte, questa è l’estate degli scontrini pazzi. Ma stavolta il cliente non l’ha presa bene ed è scattata l’aggressione. L’episodio che vi stiamo per raccontare è avvenuto a Cornuda, comune in provincia di Treviso, presso un bar a piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sono circa le 17:30 quando l’uomo di 30 anni circa si accorge che sullo scontrino c’è un sovrapprezzo.

Si tratta di 50 centesimi, ma il cliente, un 30enne di origini macedoni, non ci vede più, si avvicina alla barista e l’aggredisce prendendola per il collo. Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza non lasciano dubbi: l’uomo si avventa con violenza contro la ragazza. Sarebbe potuta finire male per quest’ultima se non fossero intervenuti alcuni presenti.

Nota i 50 centesimi sullo scontrino e aggredisce la barista

L’episodio è stato riportato dal Gazzettino nella giornata di ieri, giovedì 24 agosto ed è avvenuto nel Bar Dam di Cornuca. Il locale è molto frequentato da giovani nonché dai sostenitori del gruppo rock Bengala Fire. L’uomo aveva preso una Coca e due tramezzini: “Quando ho visto il sovrapprezzo non ci ho visto più” ha raccontato dopo aver visto i 50 centesimi di sovrapprezzo per l’uso del bancomat.

La barista successivamente ha sostenuto di aver avvertito l’uomo. Ma la circostanza non è chiara dal momento che lo stesso cliente dice invece di non aver sentito nulla e di aver trovato i 50 centesimi in più nello scontrino. Provvidenziale l’intervento di alcuni avventori del bar che hanno immobilizzato l’uomo ed evitato che l’aggressione degenerasse.

La donna, che è stata presa per il collo e malmenata dal cliente, è stata trasportata all’ospedale per accertamenti. Sull’accaduto ha commentato: “Fatto allucinante”. All’arrivo dei carabinieri l’uomo non ha opposto alcuna resistenza. È stato arrestato e poi rimesso in libertà. Sarà denunciato.

