Terremoto a Firenze del 21 ottobre 2022. Momenti di alta tensione a Firenze dove alle prime ore del mattino, un paio di scosse sono state registrate nel nord della città. Con epicentro vicino a Borgo San Lorenzo, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato una magnitudo di 3.4 alle 5:49 del mattino del 21 ottobre 2022. Paura tra la popolazione per il forte rumore e la scossa, tuttavia non sembrano essere stati segnalati danni a cose o persone. A dare comunicazione della situazione ci ha pensato per primo il governatore della regione Toscana, Giani.

Poco dopo arrivano le parole di Paolo Omoboni, il sindaco di Borgo San Lorenzo (Firenze), il comune colpito maggiormente dal sisma: “Al momento non ci sono segnalazioni di danni. Stando questa situazione le scuole saranno aperte”. A seguire è la volta di Dario Nardella, sindaco di Firenze e della Città metropolitana, spiega che è “in corso un monitoraggio della Sala di Protezione civile della Città Metropolitana: è stato attivato Centro Intercomunale”.

Terremoto a Firenze del 21 ottobre 2022

Da quello che fa sapere l’inge si sarebbe trattato di due scosse distinte. Secondo la sala sismica di Roma si è trattato di un sisma di magnitudo 3.4 in entrambi gli episodi. La prima scossa è stata registrata alle 3:49, la seconda alle 5:59. Come riporta anche l’edizione locale di ‘Repubblica’, l’ipocentro è stato individuato a 8 km di profondità, mentre l’epicentro è stato registrato 6 km a nord di Borgo San Lorenzo.

Quanto si balla a Firenze stamani… #Terremoto — R. Paliotti ◼️ (@RobertaPaliotti) October 21, 2022

‘Il Mattino’ scrive che le scosse sono state avvertite anche a Firenze e Prato, specialmente da parte degli abitanti dei piani alti degli edifici. Anche nel maggio 2022 la provincia di Firenze è stata colpita da un terremoto, nello specifico il comune di Impruneta con scosse di magnitudo 3.3. In quel periodo la provincia fiorentina era interessata da uno sciame sismico con ripetute scosse avvertite dagli abitanti.

#terremoto Noi del centro Italia quando lo leggiamo in tendenza sprofondiamo nel terrore. — Mickaely. (@mik98609) October 21, 2022

Tra il 7 e l’8 maggio 2022 erano state localizzate circa trenta scosse. Sui social le testimonianze di chi ha sentito la scossa: Mugello, ovviamente, ma anche buona parte della provincia di Firenze (Sesto, Campi, Calenzano, Pelago, Rignano, Rufina, Scandicci) e Prato, sia in città che nella parte nord della provincia (Valle del Bisenzio).

