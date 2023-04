Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele nel reparto di terapia intensiva. La diagnosi non è delle migliori, da quello che riporta il Corriere della Sera sembrerebbe aver contratto una polmonite a seguito di una leucemia. Un dettaglio non di poco conto che preoccupa familiari, amici e sostenitori. Nel frattempo il fratello Paolo Berlusconi torna in ospedale. Tuttavia il cavaliere questa mattina il cavaliere ha telefonato ai vertici di Forza Italia. A riferirlo è una nota del partito: “Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito”.

E ancora: “Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché ‘Il Paese ha bisogno di noi!’. Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre”.

Silvio Berlusconi: “Chiamati i vertici del partito”

Poco dopo arriva la conferma proprio di Barelli che dice: “Questa mattina ho parlato al telefono con Berlusconi, una chiamata che mi ha dato sollievo”, racconta il capogruppo di Forza Italia alla Camera ad Agorà, su Rai3. Il conduttore del programma ha poi chiesto a Barelli quali fossero le condizioni dell’ex premier e se quest’ultimo avesse l’affano.

FLASH | Problemi ematici per Silvio Berlusconi. Per fonti sanitarie destano grande preoccupazione #ANSA — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 6, 2023

A quel punto il capogruppo ha risposto piccato: “Non gli ho fatto la radiografia”. Parole di conforto anche da Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera: “Siamo tutti vicini al presidente Berlusconi e registriamo il grande affetto popolare sulla sua figura. Chiunque lo abbia conosciuto sa che è un uomo generoso sempre portato alla empatia”.

Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 5, 2023

E ancora Antoniozzi: “Siamo sicuri che la sua straordinaria tenacia gli consentirà di superare anche questo momento”. Daniela Santanché ha invece commentato: “Immaginarlo in un letto d’ospedale sofferente e in una situazione che pare, leggendo i giornali perché non ho altre informazioni, sia seria, provo malinconia e dispiacere. Spero che vada per il meglio”.

