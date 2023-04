Preoccupano non poco le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato dal 5 aprile 2023 al San Raffaele di Milano. Il cavaliere, poco prima della decisione del medico di portarlo in reparto, avrebbe detto le terribili parole: “Mi manca l’aria”. A riportarlo è La Repubblica che racconta di un Berlusconi che nel corso delle ore prima del ricovero ha sempre fatto più fatica a respirare. Ma non è finita qui perché come invece riporta il Corriere della Sera, l’uomo sarebbe anche affetto sia da una malattia del sangue chee di una polmonite.

Lo stesso Corriere riporta tra l’altro che la diagnosi di polmonite va chiaramente ad aggravare un quadro di patologie pregresse e per niente semplici. Poco dopo l’infezione polmonare è stata confermata dalla Tac e dagli esami del sangue ed è per questo probabilmente che il leader di Forza Italia è stato quindi spostato in via precauzionale in terapia intensiva. Qualcuno ricorderà che Silvio Berlusconi già nel 2016 aveva sostituito anche la valvola aortica.

Leggi anche: “Lo fa per Silvio Berlusconi”. Alfonso Signorini, il gesto non passa di certo inosservato: cosa è successo





Silvio Berlusconi: “Mi manca l’aria”, il racconto choc

Non solo, nel 2006 a Cleveland aveva ricevuto l’impianto di pacemaker. Insomma non stava proprio alla perfezione neanche prima di quest’ultimo avvenimento. L’uomo, 86 anni, è circondato in queste ore da amici e parenti. Sembra che i figli siano tutti presenti in ospedale, così come il fratello Paolo Berlusconi e la moglie Marta Fascina. Come abbiamo già raccontato Silvio Berlusconi è stato portato d’urgenza al San Raffaele dopo aver un malore in casa ad Arcore.

Come riporta ancora il Corriere della Sera, Berlusconi sarebbe affetto da una “grave patologia del sangue”. Secondo gli esperti del Corriere quindi, la polmonite e i problemi respiratori sarebbero soltanto una conseguenza della prima malattia, ovvero una leucemia. Si era saputo nei mesi scorsi che le condizioni del Cavaliere non erano ottimali.

FLASH | La situazione rimane complessa ma stabile per Silvio Berlusconi ricoverato da ieri al San Raffaele. La notte è trascorsa senza novità, l'ex premier è sempre vigile. Lo si apprende in mattinata in ambienti a lui vicini #ANSA — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 6, 2023

Durante il processo Ruby, i suoi avvocati parlarne di “soggetto defedato” e “seriamente malato ed affetto da una patologia severa”. Anche la Stampa riporta che le condizioni di Silvio Berlusconi fanno preoccupare non poco e che la situazione è grave. L’uomo è sopravvissuto anche al Covid in quella terrificante estate 2020, quando i vaccini non erano ancora arrivati.

Leggi anche: Silvio Berlusconi in ospedale, l’orrore sui social contro l’ex premier