Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano; un ricovero che arriva a meno di una settimana dalle dimissioni dal nosocomio meneghino dove, da anni, l’ex premier è in cura. La notizia dei problemi di salute di Silvio Berlusconi ha fatto, in poco tempo, il giro del mondo. A cominciare dal Washington Post e The Hill. “Italia: Silvio Berlusconi in terapia intensiva a Milano per un problema cardiaco”, titolano i media francesi, dal sito del giornale Le Figaro.



E ancora, scrive Adnkronos, “Silvio Berlusconi in terapia intensiva a Milano”, titola il britannico Guardian, che dedica un lungo articolo al leader di Forza Italia. La notizia si rincorre anche sui siti web del Telegraph, del Mirror, dell’Independent. L’agenzia tedesca Dpa rilancia le notizie che arrivano dall’Italia, così come la Faz e Spiegel online. “Berlusconi ricoverato in terapia intensiva a Milano per problemi cardiaci e polmonari“, titola sulla homepage del suo sito web il quotidiano spagnolo El Mundo.

Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale: frasi choc in rete



Fonti vicine a Silvio Berlusconi, e che sembrano arrivare anche dall’ospedale dove è ricoverato, spiegano come le sue condizioni “non sono drammatiche ma la situazione generale attuale e quella pregressa (gli anni, 86, e i problemi cardiaci degli ultimi anni) hanno consigliato ovviamente la massima cautela”. La malattia di Berlusconi non ha impedito agli hater di scatenarsi in rete.



Frasi orribili contro l’ex premiere su Twitter: “E’ la volta buona che ci togliamo Berlusconi dai cog***i” (. “E non ci lasceremo maiiii…” con foto di Totò Riina. “Finalmente l’ora di Silvio Berlusconi”. E ancora: “Quando è morta la Thatcher erano tutti a festeggiare, se muore io sono felice”. “Chissà se a Mediaset c’è già un piano segreto di palinsesto, simile a quello della BBC con la scomparsa di Elisabetta II, il giorno in cui verrà a mancare Silvio Berlusconi”.

Silvio #Berlusconi ricoverato in terapia intensivahttps://t.co/1rig7VOnXD — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) April 5, 2023



“Speciali, docu, etc etc. Tema puramente tecnico e televisivo, sul quale temo già di sapere la risposta”. Poco prima, Daniele Capezzone di Forza Italia aveva detto: “In questo momento mi auguro che tutti facciano davvero il tifo per lui. E speriamo che il suo cuore antico non faccia troppi capricci. In bocca al lupo”. Appello caduto nel vuoto.