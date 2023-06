Silvio Berlusconi, arriva anche il commento di Francesca Pascale dopo la notizia della scomparsa. Il Cavaliere è morto lunedì 12 maggio mattina all’ospedale San Raffaele. Aveva 86 anni di cui 12 circa trascorsi con l’attuale moglie della compagna Paola Turci. L’addio è arrivato più di 3 anni fa, ufficializzato da una nota di Forza Italia dopo che le voci di rottura si facevano sempre più insistenti. Si era capito la loro lunga storia fosse arrivata al capolinea già quando lui le aveva comprato una villa a pochi chilometri da quella di Arcore. All’inizio andava a trovarla, ma poi le sue visite si sono sempre più diradate.

E poi i rumor sulla nuova fiamma di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, poi diventata la sua “moglie non-moglie” in questi ultimi anni di vita. “Dopo l’articolo di questa mattina (le foto di Diva e Donna in Svizzera con appunto Marta Fascina, ndr) si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al presidente Silvio Berlusconi e alla signora Francesca Pascale – la nota ufficiale di Forza Italia a marzo 2020 – Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”.

Silvio Berlusconi, le parole della ex compagna Francesca Pascale

Il resto è storia: Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono diventati ufficialmente una coppia. E si soni sposati con una cerimonia simbolica il 19 marzo 2022, poco più di un anno fa. In questi giorni in cui era ricoverato al San Raffaele non l’ha mai lasciato solo, nemmeno per un istante. Francesca Pascale è stata raggiunta dal quotidiano La Repubblica, dopo la notizia.

“È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò”, ha detto a La Repubblica la Pascale, che come detto è sposata con la cantautrice Paola Turci. “Oggi provo solo dolore, e quello non si spiega – Con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi”.

“Era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui – continua Francesca Pascale – È un po’ come se avessi perso di nuovo mia madre: quello fu un vuoto devastante”. Per lei Silvio Berlusconi “è stato anche una guida”: “Mi ha dato tanto: e certo, non solo per gli agi, il lusso che in quegli anni ho visto” ma per il “mondo che mi ha fatto conoscere, degli scenari in cui mi sono ritrovata”.