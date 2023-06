Emilio Fede scopre della morte di Berlusconi durante una diretta Instagram. L’ex direttore del Tg4, contestualmente alla sua solita rassegna mattutina via social, ha scoperto del decesso del cavaliere, suo grande amico e datore di lavoro. L’uomo chiaramente è rimasto sotto choc per diversi minuti, non credendo, almeno agli esordi della notizia pubblicata sui giornali, della veridicità della fonte. “Muore ogni 5 minuti”, dice quasi spazientito Emilio Fede, rispondendo alla telefonata di un collega che lo avvertiva della terribile notizia su Berlusconi.

A questo punto l’uomo, aprendo l’homepage del Corriere della Sera, dice: “Che c’è sul Corriere? Vabbè ragazzi mi dite ogni cinque minuti che è morto! Le notizie giungono con molta incertezza. Questa notizia sarebbe clamorosa dal punto di vista morale e affettivo, ma richiede certezza. Non parliamo di pecorelle smarrite, ma di un uomo che ha coinvolto il mondo dal punto di vista economico, sociale e politico”.





E ancora Emilio Fede: “La notizia è ufficiale? Oh Madonna. P***a la miseria. Scompare un uomo straordinario, dal punto di vista umano soprattutto. Abbiamo vissuto tanti momenti insieme. Lui mi ha assunto tanti anni fa e poi c’era molto affetto. Ed è sempre stato ricambiato da me negli anni. Non mi va di dire che sia certezza, perché mi rimane quel pizzicorino dentro che mi fa pensare al miracolo, lui lo merita il miracolo”.

Poi Emilio Fede dice: “Con tutte le cose che ha fatto per rendere il paese più vicino a quello che lui sognava. Anzi sogna, parliamo al presente. Io e lui eravamo come fratelli. Il mio rapporto con lui? Straordinario. Eravamo insieme giorno e sera. Ha sofferto e amato tanto. Spero di non dire addio a questo grande amico, ma un arrivederci. La mia amicizia con lui è splendida”.

E conclude Emilio Fede: “Un legame cementato, quello che ho provato io per lui e lui per me, un uomo splendido. E ora mi dicono che Berlusconi forse se n’è andato. La parola fine non mi piace per nessuno. A me distrugge questa cosa perché ho vissuto accanto a lui una vita intera”. L’amicizia tra Emilio Fede e Silvio Berlusconi è cosa nota. Proprio per il giornalista è stata una notizia davvero atroce.

