Stanno iniziando ad uscire fuori con maggiore precisione le previsioni meteo per Ferragosto 2022 in Italia e le notizie per gli italiani non sono assolutamente positive. In questi giorni la nostra nazione sta subendo ancora una volta la forza di un anticiclone africano, che sta portando temperature alte. Ma un cambiamento improvviso sarebbe dietro l’angolo e questo potrebbe rovinare le vacanze a milioni di connazionali, pronti a godersi le ferie nei giorni più intensi della stagione estiva.

Stando a queste previsioni meteo, in Italia Ferragosto 2022 rischia di deludere le aspettative di moltissime persone. Almeno fino al prossimo weekend il caldo dovrebbe essere il protagonista assoluto, ma da lunedì 8 a lunedì 15 agosto potrebbe esserci una variazione repentina che potrebbe addirittura provocare qualcosa di inaspettato. In tanti si augurano che si tratti di previsioni non ancora perfette e che le vacanze possano essere salvate. Andiamo a vedere insieme cosa potrebbe succedere.





Previsioni meteo Ferragosto 2022 in Italia: brutte notizie

Dunque, stando a quanto scritto sul suo sito da Ilmeteo.it, da lunedì prossimo e fino al 15 le previsioni meteo non sono eccezionali e Ferragosto 2022 in Italia sarebbe a rischio. Dovrebbe giungere qualche perturbazione atlantica che causerà un repentino crollo delle temperature anche di 10 gradi. E in Italia, in alcune zone della nostra Penisola, non sono da escludere nemmeno importanti grandinate. Una vera e propria sorpresa spiacevole per tutti coloro che sono pronti a mettersi in viaggio verso il mare e la montagna.

Ilmeteo.it ha aggiunto che “indicativamente dal 13-14 in avanti, potremmo avere una maggiore dinamicità in sede atlantica e Nord europea, da dove cioè partono i flussi più instabili e freschi responsabili delle ondate di maltempo. Per i dettagli occorre come al solito aspettare ancora qualche giorno per capire meglio se verrà confermata questa tendenza che rappresenterebbe una sorta di primo ‘sblocco atmosferico’ dopo 2 mesi di dominio anticiclonico quasi incontrastato”.

La zona dell’Italia che rischia di più di essere colpita da alcuni temporali nel periodo di Ferragosto è il Nord, mentre al Centro e nel Meridione la situazione dovrebbe rimanere abbastanza stabile e l’anticiclone africano continuerà a tenere alte le temperature. Ovviamente nei prossimi giorni si sapranno ulteriori dettagli sui territori che saranno centrati dalle perturbazioni. Infatti, al momento non è possibile dirlo con esattezza.

