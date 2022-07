Pesante ondata di maltempo al nord, precisamente in gran parte della Lombardia. Colpita pesantemente anche la Lombardia, ma i danni più ingenti si registrano nelle campagne e sui rilievi montuosi. Diversi i problemi registrati nelle varie province. Il peggio però sembra essere passato: oggi e per i prossimi giorni non dovrebbe arrivare ancora la pioggia, ma il calo delle temperature, per quanto lieve, è confermato.

Come dicevano un forte acquazzone ha colpito il capoluogo lombardo per diverse ore, con tuoni e fulmini che hanno preceduto la pioggia che ha iniziato a scendere poco dopo le 22. I meteorologi lo avevano predetto ed era quindi previsto un cambio del tempo. È chiaramente attivo il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. In serata circa 120 interventi hanno visto impegnati i vigili del fuoco di Milano per i temporali che hanno colpito Milano e la tutta città Metropolitana soprattutto nella zona nord ovest.





Ondata di maltempo al nord, danni in campagna e in città

Grave la situazione sulla ferroviaria nella tratta Mortara – P.ta Genova dove per caduta alberi è chiuso il tratto ferroviario. Un albero avrebbe colpito i cavi di alta tensione sulla ferrovia alla stazione di Abbiategrasso. Situazione complessa anche nel pavese. Anche qui una pioggia battente, accompagnata in alcuni casi da grandine e ovunque da forti raffiche di vento, ha interessato tutta la zona. Si temono danni anche per l’agricoltura, che sino a ieri sera era in gravi difficoltà a causa della prolungata siccità.

Problemi anche alla rete ferroviaria. Grandine a Lodi, danni ai tetti e alberi caduti: molte le chiamate ai vigili del fuoco per richieste di aiuto, danni a tetti e segnalazione di alberi caduti. Ingenti i danni alle vetture tra vetri spaccati e carrozzerie pesantemente ammaccate. Paura per un gruppo di scout in Valtellina, a Morbegno.

Maltempo #Lombardia, frane in Valtellina: strade chiuse e soccorso un gruppo di ciclisti https://t.co/AjZ21YTmVQ — Sky tg24 (@SkyTG24) July 26, 2022

Le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, con i militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio e i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno sono riuscite a raggiungere e portare in salvo il gruppo di ragazzi. Sempre in Valtellina, precisamente a Livigno, un violento temporale ha fatto scivolare a valle un’enorme quantità di detriti che ha invaso la galleria del Gallo, a Livigno (Sondrio), ostruendola e interrompendo quindi la viabilità.

Violentissima grandinata sulla città, chicchi grandi 10 centimetri: alberi caduti e danni. Soccorsi al lavoro