Maltempo a Torino, grandine e danni. Nelle ultime ore, da giovedì 30 giugno, temporali e forti venti stanno interessando la provincia torinese con richieste di interventi a Rivoli, Rosta, Grugliasco e Pianezza. Nell’Alpignano molte strade sono state allagate. Nella zona nord-ovest di Torino sono caduti chicchi di grandine grandi come albicocche con un diametro di oltre 5 centimetri. Sono state registrate inoltre raffiche di vento a oltre 100 km/h.

Numerosi e ingenti i danni sia nelle città che in campagna. A Torino in diversi punti sono caduti alberi. Ad esempio in corso Francia all’angolo di piazza Bernini poi sul raccordo Torino-Caselle all’altezza del raccordo con la tangenziale. Alberi caduti anche sull’autostrada Torino-Monte Bianco tra Settimo Torinese e Volpiano dove sono intervenute le squadre dell’Ativa con alcune pattuglie della polizia stradale di Torino-Settimo. Stessa storia anche sulla statale 460 a Leini e a San Benigno Canavese.





Vento e grandine, a Venaria distrutto il viale monumentale

A Venaria il fortissimo vento ha praticamente distrutto il viale monumentale dove sono state abbattute querce secolari. Il Parco della Mandria è stato chiuso e non è ancora stata stabilita una riapertura. I vigili del fuoco, fin dalla mattina di venerdì primo luglio, sono al lavoro per liberare le strade e raggiungere alcuni casolari isolati.

I grossi chicchi di grandine hanno messo in ginocchio molte aziende agricole. Sono stati distrutti raccolti e alberi da frutto, mentre il grano pronto per essere trebbiato è stato abbattuto. Intere colture di mais sono andate perdute. Le palle di ghiaccio hanno devastato i fiori e le foglie. La zona colpita, tra la Valle di Susa e il basso Canavese, è nota per la produzione del mais ma anche per gli allevamenti di bovini: “È andata persa un buona parte della produzione di mais e quindi dei mangimi animali autoprodotti dalle aziende” le parole del presidente Coldiretti di Torino Bruno Mecca Cici.

#Maltempo, 150 interventi dei #vigilidelfuoco dalla tarda serata di ieri per la pioggia e il forte vento che

hanno interessato il territorio provinciale di #Torino e di #VerbanoCusioOssola. Le operazioni sono terminate alle prime luci dell’alba #1luglio pic.twitter.com/uIIyhfo3Qp — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 1, 2022

spero che la grandine che c’è stata qui nei pressi di Torino non arrivi da voi, io ero fuori con la mia migliore amica e se non ci fossimo riparate in un landrone a cazzo ci saremmo fatte malissimo, infatti mi son fatta male al dito.

per strada solo alberi per terra pic.twitter.com/c28CKA4a1m — giuly⁷ || mimi🩻🫀 (@taetaesevrthg) June 30, 2022

Anche in città i danni sono notevoli. Numerosi i parabrezza delle automobili sfondati, ma ci sono anche danneggiamenti alle carrozzerie. Problemi a Volpiano, Venaria Reale, Druento, Avigliana, Buttigiliera Alta, Rosta, Pianezza, Rivoli, Alpignano, Leinì, Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Giaveno e Collegno. I vigili del fuoco hanno già eseguito oltre 120 interventi. Rovinata la Festa Bavarese a Volpiano, numerose persone sono state costrette a scappare per non essere travolte da sedie e tavoli. Stasera, comunque, i festeggiamenti per il patrono andranno avanti.

Raffiche di vento e grandine, danni e disagi. Linee dei mezzi pubblici deviate e sospese