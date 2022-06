Raffiche di vento e grandine, danni e disagi. Linee dei mezzi pubblici deviate e sospese

Temporali, pioggia e grandine come noci. Dopo settimane di siccità è arrivata la pioggia, tanta, con conseguenze negative in molte zone del nord Italia. Sul Chivassese, ad esempio, alle 14 di oggi venerdì 24 giugno si è abbattuto un temporale con grandine grossa come noci. Colpite particolarmente le frazioni di Pogliani e Boschetto. La forte pioggia ha provocato danni alla linea telefonica di Rondissone, interrompendo i collegamenti.

Nelle ultime ore il maltempo ha colpito anche la bergamasca provocando numerosi danni alle imprese agricole. Il vento con forti raffiche ha scoperchiato numerose serre e steso il mais nei campi. Dopo tanti giorni di siccità le piante erano già in sofferenza e la grandine è stata in molti casi fatale. Secondo i tecnici della Coldiretti di Bergamo ci sono stati danni in particolare a Zanica, Seriate, Chiuduno, Grumello, Calcinate, Cassinone e Mornico al Serio.





Il maltempo mette in ginocchio l’agricoltura. Danni anche a Milano

La stessa Coldiretti di Bergamo spiega: “Si tratta di un episodio che arriva in una stagione segnata da una drammatica siccità e conferma il moltiplicarsi degli eventi estremi che fanno soffrire l’agricoltura bergamasca, con un conto dei danni che diventa ogni giorno sempre più salato”.

A Chiuduno l’azienda agricola Tenuta I Laghetti di Roberto Belussi ha visto le proprie serre distrutte dal maltempo. “Nel giro di 5 minuti – le parole del titolare – i vortici di vento hanno completamente distrutto 60 serre dove coltivo valeriana e spinacino biologici. Non solo le strutture sono state devastate, ma ho perso anche tutto il raccolto. Sono rimaste integre solo 4 serre. Mi è successa la stessa cosa lo scorso anno e, nonostante i gravi danni, avevo deciso di ripartire. Ora non so cosa farò”.

Danni anche a Milano. Il temporale e i forti venti hanno danneggiato la rete dei trasporti Atm. Diverse linee sono state sospese o deviate. L’azienda ha reso noto: “Il nostro pronto intervento sta riparando alcuni tratti di rete aerea danneggiata dal maltempo”. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in quasi tutte le zone della città, numerosi gli alberi abbattuti. Per fortuna non si registrano al momento feriti.

Secondo 3BMeteo nella giornata di sabato una “nuvolosità medio-alta e stratificata scorrerà su Sardegna regioni del Centro, offuscando il sole ed impedendo alle temperature di salire eccessivamente, come invece accadrà all’estremo Sud, dove i cieli saranno sereni”.

