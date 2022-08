Gianluca muore in pochi istanti. Un malore improvviso davanti alla moglie e a uno dei suoi figli

Immensa tristezza per una perdita improvvisa, che ha lasciato tutti sconcertati nella città di Pesaro. Gianluca Amadei, molto conosciuto e apprezzato da tutti, è morto per un malore che non gli ha lasciato scampo. Si trovava all’interno della sua abitazione insieme a sua moglie e a uno dei suoi due figli, quando ha iniziato a sentirsi male e si è accasciato. E sono davvero in tanti ad omaggiarlo in queste ore, visto che ha lasciato un’impronta molto importante nel territorio della regione Marche.

A Pesaro Gianluca Amadei, che precisamente risiedeva a Soria, era il gestore di ben tre alberghi: Figaro, Blumen e Promenade. Tra coloro che hanno commentato il decesso per malore del 52enne anche il figlio Giovanni, il quale lavorava col padre: "Ero fuori e ora sto rientrando a casa – ha affermato secondo quanto scritto da Il Resto del Carlino -. Mio padre non ha mai avuto problemi fisici di alcun genere e nel corso dell'inverno, quando gli impegni di lavoro diminuivano, faceva anche sport e aveva anche praticato il triathlon".





Pesaro, Gianluca Amadei è morto per un malore improvviso

Nella città di Pesaro la gente è sotto choc dopo aver saputo che Gianluca Amadei è morto. Il malore che lo ha colpito è stato esattamente un attacco di cuore, che se l’è portato via per sempre in pochi istanti. Il figlio Giovanni ha aggiunto ancora: “Non ha mai lavorato con mio nonno Carlo nel negozio di villa Fastiggi perché si è sempre impegnato nel settore del turismo, mestiere che faceva da circa 30 anni. Aveva iniziato a lavorare da ragazzo nell’accoglienza ed io lo stavo affiancando”.

A parlare in queste ore è stato anche il rappresentante di Confcommercio, Amerigo Varotti, come riferito da Il Resto del Carlino: “Ci ho parlato qualche giorno fa perché era un nostro associato. Una notizia che mi lascia incredulo, un tipo dinamico e ci eravamo confrontati per il problema delle bollette riguardanti l’energia elettrica. Non ci posso credere”. Tristezza anche da parte di Paolo Costantini dell’Apa: “Un imprenditore molto dinamico, puntava molto sulle tecnologie per promuovere i suoi tre hotel”.

A dire addio a Gianluca Amadei, come è possibile leggere sul suo manifesto funebre, sono la moglie Roberta, i figli Giovanni e Gianmarco, il fratello, la sorella e i suoi nipoti. I funerali saranno celebrati mercoledì 31 agosto alla chiesa parrocchiale del porto. Successivamente ci sarà il trasporto della bara al cimitero di Villa Fastiggi, dove avverrà la sepoltura.

