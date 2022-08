“Addio piccolo angelo”. Speranze finite per Paolo, il sorriso spento a 12 anni dopo la gita con mamma e papà

Morte di Paolo Fiscato, la notizia dopo il ricovero. Purtroppo il bambino di 12 anni originario di Carono Pertusella non ce l’ha fatta. Lo scorso 20 agosto Paolo stava trascorrendo una giornata di spensieratezza in montagna, poi nel giro di pochi minuti è accaduta la tragedia. Paolo cade durante la gita e viene trasportato in codice rosso in elicottero verso l’ospedale Maggiore di Novara.

Paolo Fiscato muore a 12 anni. Una notizia dolorosa che lascia l’intera comunità sotto choc. Purtroppo il cuore del bambino di 12 anni ha smesso per sempre di battere. Una caduta violenta in una scarpata a Salecchio durante la gita in montagna con i genitori. La notizia del decesso è stata diffusa dalla famiglia.





Paolo Fiscato muore a 12 anni. Il suo cuore ha smesso di battere in ospedale

Dopo la caduta, Paolo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Maggiore del Niguarda, dove è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale. L’intera comunità di Caronno Pertusella. Le parole del sindaco Marco Giudici: “La perdita di un figlio è indubbiamente il dolore più tremendo che un genitore possa essere chiamato ad affrontare”.

Il primo cittadino aggiunge: “Ho saputo subito dell’incidente, il 20 agosto, e da allora io e tutti i cittadini di Caronno siamo rimasti in attesa di notizie, sperando che tutto si risolvesse per il meglio”. Purtroppo non è andata così”, e ancora: “Quello che è successo al piccolo Paolo, il loro unico figlio, è davvero incomprensibile. C’è poco da dire, possiamo solo dimostrare loro tutto il nostro affetto”.

“Tutto il San Grato si unisce al dolore della nostra capitana Nicoletta e del marito Stefano per la scomparsa del piccolo Paolo – si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del Rione San Grato- Il tuo sorriso sarà sempre nei nostri cuori”.

