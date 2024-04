Scomparsa Ramona Zinta, arriva la notizia più bella. Sono state ore di grande preoccupazione per amici e familiari della donna di 39 anni di nazionalità lettone di cui non si è saputo più nulla da martedì 2 aprile. Aveva iniziato a lavorare nella pizzeria “La Pescarella” a Ginosa, provincia di Taranto. Il figlio è intervenuto a “Chi l’ha visto?” e ha raccontato: “Mi ha detto ti aspetto al lavoro, mi aveva pure lavato la camicia, ma non l’ho trovata”.

Subito è stata attivata una task force per le ricerche. Il sindaco di Ginosa Vito Parisi ha fatto sapere: “Oggi pomeriggio ho convocato in Comune il tavolo di coordinamento tecnico con carabinieri, polizia locale e associazioni di protezione civile per concordare ogni attività utile alla ricerca di Ramona Zinta, scomparsa intorno alle 19 di ieri, 2 aprile. Le ricerche sono in corso”.

Leggi anche: “È Anna”. Identificata la seconda vittima dell’incidente choc con la Ferrari, era insieme al dj





Scomparsa Ramona, le immagini video e poi il ritrovamento

Subito era stato diffuso un messagio: “È scomparsa intorno alle ore 19,00 del 2 aprile 2024 Ramona Zinta, 39 anni, originaria della Lettonia, domiciliata a Ginosa, corporatura normale, altezza 1,65 mt, capelli castani, occhi verdi, carnagione chiara. La donna si è allontanata a piedi dall’esercizio pizzeria “La Pescarella”, sita in c.da Pescarella. Da allora, non si hanno più sue notizie. Aveva indosso una camicia di colore bianco, pantalone e giubbotto di colore scuro. Chiunque ha sue notizie, può contattare il 112″.

A qualche ora dalla scomparsa Ramona Zinta è stata ripresa in un video dalle telecamere di videosorveglianza in una zona non distante dalla pizzeria. Nelle immagini è apparsa un po’ confusa. Nelle ricerche sono stati impiegati i cani molecolari. Oggi, giovedì 4 aprile, dopo due giorni, è arrivata la notizia del ritrovamento della donna.

“Una bella notizia. Ramona Zinta è stata ritrovata – ha annunciato il primo cittadino, che ha aggiunto – Adesso sarà sottoposta agli accertamenti del caso per verificare le sue condizioni di salute”. La 39enne è stata ritrovata e soccorsa a pochi chilometri dal luogo della sparizione, dopo una segnalazione di avvistamento. Si è presentata in caserma in stato confusionale, poi è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni di salute, comunque, sembrano buone.

“Mamma, è tutto a posto”. Ma Regina, 8 anni, muore poco dopo: la scoperta dopo l’incidente