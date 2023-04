Dramma a Sora, in provincia di Frosinone. Qui un bimbo di 15 giorni è stato ritrovato morto in culla stamattina, alle prime ore del giorno. Ad accorgersi della morte del neonato è chiaramente stata la mamma del piccolo. La donna a quel punto ha immediatamente allertato il 118 che sono prontamente intervenuti in concomitanza di una pattuglia dei carabinieri locali. Per il piccolo però non c’è stato nulla da fare e i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. Chiaramente le forze dell’ordine, come di prassi, hanno messo il neonato a disposizione dell’autorità giudiziaria di Cassino che deciderà nelle prossime ore il da farsi.

Per ora, il corpo senza vita del piccolo di appena 15 giorni, è all’interno della camera mortuaria dell’Ospedale SS Trinità. Per quanto riguarda le cause del decesso del piccolo nessuno ancora ipotizza nulla. Chiaramente sarà l’autopsia a rivelare cosa è davvero successo all’interno della culla del bambino. Il piccolo, come abbiamo raccontato, aveva soltanto 15 giorni di vita ed è stato trovato senza vita dalla mamma, proprio all’interno del suo lettino.

Leggi anche: “Era la mamma del famoso”. Choc nella città italiana, la donna uccisa dopo una lite





Bimbo di 15 giorni è stato ritrovato morto in culla

Una terribile tragedia che arriva a seguito di un’altro fatto atroce di cronaca avvenutoselo qualche giorno fa a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Qui un bambino di soli 4 mesi è morto a seguito di una brutta caduta nell’abitazione di famiglia. La tragedia durante la notte tra sabato e domenica.

Secondo le prime informazioni ancora da confermare, il bambino sarebbe caduto in casa sua battendo violentemente la testa. Immediato l’intervento dei familiari che lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo. A questo punto il piccolo è stato poi trasferito al Policlinico di Messina, ma qui è sopraggiunto il decesso.

Sembra che sia stata fatale un’emorragia cerebrale causata proprio dal terrible urto a terra. Chiaramente tutte le ipotesi sono aperte e al vaglio delle forze dell’ordine che in queste ore hanno già ascoltato tutti i parenti del piccolo. Tuttavia si trarrebbe soltanto di una tragica fatalità. Di quelle che ti rovinano la vita per sempre.

Leggi anche: Roberto Vecchioni, la malattia dell’altro figlio